Deux joueurs de Rennes suspendus face au PSG

Dimanche soir (20h45, Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse de Rennes dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. Une rencontre pour laquelle le club breton sera privé de deux joueurs.

Après sa défaite contre Lens le 1er janvier (3-1), le PSG s’est relancé en Ligue 1 avec une victoire contre Angers sur la pelouse du Parc des Princes mercredi soir (2-0). Les Parisiens n’ont pas le temps de souffler et retrouveront les terrains dimanche soir avec un déplacement sur la pelouse du Roazhon Park pour y défier Rennes dans le cadre du choc de la 19e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Christophe Galtier devrait pouvoir compter sur les retours de Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, qui s’entraînent depuis deux jours. De son côté, Bruno Genesio voit deux de ses joueurs suspendus pour cette rencontre entre le premier et le quatrième du championnat.

Deux cartons rouges reçus contre Clermont

Lors de la 18e journée, le Stade Rennais s’est incliné dans les toutes dernières secondes contre Clermont (2-1). Une rencontre durant laquelle le club breton a terminé à 9. En effet, Warmed Omari et Benjamin Bourigeaud ont vu rouge et manqueront le choc contre le PSG ce dimanche. Les Rennais qui doivent aussi faire sans leur meilleur joueur, Martin Terrier, qui s’est gravement blessé lors de la reprise du championnat et qui ne refoulera pas les terrains avant de très long mois.