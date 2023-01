Le PSG et le Stade Rennais se feront face ce dimanche soir (20h45, Prime Video) en clôture de la 19e journée de Ligue 1. Et à un peu plus de 24 heures de ce choc, Bruno Genesio, le coach rennais, s’est présenté en conférence de presse.

C’est une affiche très alléchante que nous propose cette 19e journée de Ligue 1. Le PSG (1er) se rend en terrain hostile pour y défier le Stade Rennais (4e). Une pelouse où le club de la capitale a déjà connu la défaite et ce, dans un passé pas si lointain. Et après Christophe Galtier, c’est Bruno Genesio qui s’est présenté ce samedi après-midi devant la presse. Celui-ci a ainsi expliqué comment il souhaitait voir ses joueurs aborder cette partie. Il en a également profité pour glisser quelques mots élogieux à l’égard du coach rouge et bleu et de Kylian Mbappé.

« On ne va pas se renier, mais il faudra être lucide »

« C’est bien d’accueillir une grande équipe ici, c’est une motivation supplémentaire. (…) On ne va pas se renier, mais il faudra être lucide. On aura en face de nous la meilleure équipe du championnat, le meilleur entraîneur et les meilleures individualités. Il faudra bien défendre et jouer notre jeu. Il ne faudra pas jouer le 0-0, ce n’est pas ma façon de voir le foot. On jouera pour gagner. Je préfère perdre 1-0 en essayant de gagner que d’aller, par exemple, au Parc pour aller jouer le 0-0 sans passer le milieu de terrain. On ne va pas se renier, tout en étant intelligents. Christophe Galtier ? Si « Galette » est fair-play, il devrait se passer de deux joueurs importants parce qu’on a deux joueurs importants qui seront absents (rire). « Galette » est pour moi le meilleur entraîneur français. Je m’entends très bien avec lui. On a un profil qui se ressemble, même s’il a beaucoup plus d’expérience. (…) Kylian Mbappé ? Il est tellement imprévisible et exceptionnel… À nous de tout faire pour leur poser le maximum de problèmes.