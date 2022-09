Maquinhos : « Les supporters, une force en plus pour nous »

Demain soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG commence sa campagne européenne avec la réception de la Juventus Turin dans le cadre de la première journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. À la veille de cette rencontre, Marquinhos s’est confié à PSG TV. Le capitaine parisien s’attend à un match compliqué contre la Vieille Dame.

La Juventus

« C’est toujours une équipe très difficile à jouer. Les formations italiennes travaillent beaucoup la tactique et le physique. Ils sont toujours prêts à se battre. Ils mettent toujours leurs adversaires en difficulté.«

Le joueur le plus capé en Ligue des Champions avec le PSG

« Chaque match a son histoire. Certains matches sont plus difficiles que d’autres. Avec l’expérience, on connaît mieux les sensations. On connaît en avance les ambiances et les tensions qu’il peut y avoir dans un match. Il n’y a pas de formule magique. Le foot est magique car on ne sait jamais ce qu’il va se passer, il y a toujours des surprises et il faut être prêt pour toujours en tirer le positif. C’est une compétition importante pour nous, pour tous les supporters, pour le monde entier. Elle est différente. Toutes les grandes équipes la disputent, c’est ce qui fait qu’elle est si importante.«

Les supporters

« Oui, tout le monde le ressent, y compris les adversaires. On voit la force de nos supporters, de notre stade. C’est une force en plus pour nous. Cela nous aide à booster notre motivation et notre envie. C’est très important d’avoir les supporters avec nous, au Parc. C’est la meilleure manière d’atteindre nos objectifs. C’est de travailler tous ensemble. Les joueurs ont besoin de ce staff, le staff a besoin des joueurs et les joueurs ont besoin des supporters… Si on continue à avancer ensemble, à travailler ensemble, les résultats arriveront plus facilement.«