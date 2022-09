Le mercato du PSG n’est pas totalement fini dans le sens des départs. Si le marché a fermé ses portes en France jeudi dernier, le club de la capitale peut toujours se séparer de certains éléments dans des championnats où la période des transferts est toujours d’actualité (Portugal, Belgique, Turquie, Qatar…). Et après Rafinha, qui a rejoint définitivement Al-Arabi, le PSG est sur le point de se séparer de son dernier joueur du loft pour la saison 2022-2023. En effet, depuis quelques jours, plusieurs médias affirment un intérêt de Galatasaray pour l’attaquant du PSG, Mauro Icardi, sous contrat jusqu’en 2024.

Icardi à Galatasaray avant mercredi ?

En effet, le marché des transferts ferme ses portes ce jeudi en Turquie. L’occasion pour certains clubs de trouver les derniers renforts nécessaires pour aborder au mieux cet exercice 2022-2023 particulier avec l’organisation de la Coupe du monde en novembre-décembre. Ainsi, Galatasaray est à la recherche d’un attaquant afin d’épauler Haris Seferovic et a jeté son dévolu sur Mauro Icardi. Et selon les dernières informations de Fanatik, média turc, la dernière étape a été franchie pour la venue de l’Argentin de 29 ans à Istanbul. En effet, les deux clubs ont trouvé un accord et le joueur devrait signer au plus tard mercredi. Si le média turc ne précise pas la nature de cette opération, il devrait s’agir d’un prêt. Le PSG va prendre en charge une grande partie du salaire de son international. Toujours selon Fanatik, sur les 8M€ du salaire d’Icardi, les Rouge & Bleu prendront en charge 5M€ et Galatasaray les 3M€ restants. Pour rappel, le joueur est déjà tombé d’accord avec les Jaunes & Rouges depuis plusieurs jours.

Le 11 août dernier, le coach du PSG, Christophe Galtier, s’était montré clair dans le dossier Mauro Icardi et avait invité le joueur à se trouver un nouveau défi : « Le club travaille en étroite collaboration avec Mauro pour trouver la meilleure solution possible. Mauro a eu très peu de temps de jeu ces dernières saisons et je pense qu’il est important pour lui qu’il se relance. Est-ce qu’il aspire à trouver un club de Ligue des champions ou dans un championnat précis, je ne le sais pas. Mais à la fois dans l’intérêt de Mauro et aussi du club, il faut trouver le meilleur compromis possible, c’est-à-dire trouver un club où il peut exprimer ses qualités. Il n’a pas tout perdu comme ça, mais c’est vrai que ça fait deux ans que c’est difficile. À un certain moment, le fait de changer de lieu, d’endroit ou de retrouver un endroit plus favorable permet de relancer une carrière. »