PSG / Juve : Le onze probable des parisiens

A deux jours de la première journée de Ligue des Champions 2022-2023, le PSG a entamé sa préparation pour son entrée en lice face à la Juventus Turin. Une rencontre dont le scénario peut facilement se dessiner dans les têtes parisiennes tant le jeu proposé par les turinois est stéréotypé, et ne semble pas convaincre les observateurs du football de l’autre côté des Alpes.

Kimpembe présent, doute autour de Vitinha

En effet, en Italie, les médias sont impressionnés par les dernières sorties du PSG, et se montrent plutôt inquiets pour la Juventus Turin. Quand on observe le jeu proposé par Massimiliano Allegri, les parisiens pourraient faire face à un bloc compact et plutôt bas, et devraient avoir le pied sur le ballon. Pour cela, Christophe Galtier devrait pouvoir compter sur tous ses éléments pour sa première en Ligue des Champions sur le banc. Averti lors du huitième de finale retour la saison passée face au Real Madrid, le flou persistait autour de Presnel Kimpembe, mais l’article 52.05 du règlement de la C1 clarifie la situation pour le champion du monde 2018 : « Les suspensions non purgées à la suite d’avertissements répétés et les avertissements simples infligés dans l’UEFA Champions League […] sont annulés au terme de la saison« . Le défenseur central français ne sera donc pas suspendu et pourra donc participer à la rencontre de ce mardi 6 septembre (21h00 sur Canal +).

En revanche, la question continue de se poser pour Vitinha. Sorti sur blessure face au FC Nantes (victoire 0-3), le milieu de terrain portugais pourrait manquer la première rencontre de Ligue des Champions de la saison du PSG, même si les dernières informations de L’Equipe parlent de nouvelles rassurantes. C’est en ce sens que le quotidien sportif met en balance l’ancien du FC Porto avec Renato Sanches pour une place de titulaire dans son onze probable.

Le onze probable du PSG face à la Juve

Donnarumma – Ramos, Marquinhos, Kimpembe – Hakimi, Verratti, Vitinha (ou Renato Sanches), Nuno Mendes – Messi, Mbappé, Neymar.