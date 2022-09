Le PSG est à un peu plus de deux jours de retrouver la Ligue des Champions 6 mois après l’avoir quittée avec pertes et fracas sur la pelouse du Santiago Bernabeu. Les Parisiens recevront la Juventus pour leur première rencontre de la compétition et voudront tout de suite se mettre dans de bonnes conditions pour la suite. Les hommes de Christophe Galtier ont tranquillement remporté la rencontre de la 6e journée contre le FC Nantes lors de la 6e journée de la Ligue 1 (0-3).

Les médias transalpins impressionnés par le PSG

Alors que les Rouge & Bleu ont repris leur place de leader du championnat, les Turinois ont de leur côté galéré face à la Fiorentina ce samedi (1-1). La Juventus est aujourd’hui 5e de Serie A et ne rassure pas dans le jeu… ni leurs observateurs. En effet le Corriere dello Sport titre : « Mbappé et Messi font le show. Le PSG met en garde la Juve ». De son côté, la Gazzetta dello Sport rapporte que le “le PSG s’est imposé sans forcer” et a réussi « à faire souffler ses stars sans provoquer de polémique. »

Des statistiques dérangeantes

Autre motif d’inquiétude pour les suiveurs italiens, le fait que la Juve n’ait pas tiré une seule fois ce samedi en deuxième période. De plus, les hommes de Massimiliano Allegri n’ont pas eu la maitrise du ballon avec une possession de 40% contre 60% pour la Fiorentina. Enfin comme le détaille RMC Sport sur son site internet, la Juve a eu 84% de possession… mais seulement dans sa propre moitié de terrain durant toute la rencontre.