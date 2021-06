En ce 30 juin c’est le jour des fins de contrat de footballeurs liés à des clubs européens jusqu’en 2021. Parmi eux deux stars : Lionel Messi ou Sergio Ramos. Concernant le défenseur de 35 ans en partance du Real Madrid, on entend que le PSG intensifie la négociation. Selon L’Equipe, Sergio Ramos et le PSG ne sont pas d’accord sur la durée du contrat. L’international espagnol veut deux ans, Paris proposerait un an, voire une option pour une seconde saison. Quelle que soit la durée du contrat, économiquement il n’y aurait pas de problème et les deux parties seraient déjà d’accord, lit-on du côté de Marca. Par contre “il y a deux autres clubs qui poussent fort pour le joueur“, assure le média sportif madrilène sans les nommer. On peut penser à Manchester City, au FC Bayern, voire à Chelsea.