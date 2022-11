Alors que la Coupe du Monde a ouvert ses portes ce dimanche, l’Italie faisait face à l’Autriche dans une rencontre amicale. Une partie qui n’a pas été très fructueuse pour Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma, loin s’en faut.

Tous les yeux sont désormais tournés vers le Qatar et la Coupe du Monde qui s’y déroule. Grande absente de la compétition planétaire, l’Italie, après une élimination dantesque face à la Macédoine du Nord, avait une rencontre amicale à disputer en terrain hostile ce samedi soir. Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma, tous deux sélectionnés par Roberto Mancini, débutaient d’ailleurs cette opposition comme titulaires.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux Parisiens n’ont pas vraiment rendu leur meilleure copie sous la tunique transalpine, bien au contraire. Défaits par les locaux à Viennes sur le score sec de 2-0, les Italiens se sont montrés bien trop imprécis dans le dernier geste. En atteste leur trois petites frappes cadrées sur leurs 17 tentatives. Pas en reste, les Autrichiens ont, eux, largement dominé le premier acte. Et c’est Marco Verratti qui permettait d’ailleurs aux hommes de Ralf Rangnick d’ouvrir le score sur une perte de balle très évitable dès la 6e minute de jeu. Schlager ouvrait donc le score 1-0). En deuxième mi-temps, David Alaba creusait l’écart suite à un coup-franc mal jugé par Gigio. Score final : 2-0. Un véritable faux-pas en somme pour une Italie certainement encore groggy de sa non-participation au mondial.

Marco Verratti posé en coupable

Forcément, dans la presse transalpine du jour, on n’est nullement tendre avec Marco Verratti. Sky Italia lui délivre ainsi la note de 5.5. Si le média souligne son activité dans l’entrejeu, ainsi que sa presque passe décisive » pour Raspadori à la 78e, c’est surtout sa perte de balle sur l’ouverture du score qui est logiquement soulignée. Même note pour Gianluigi Donnarumma qui, malgré deux parades de classe au sortir des vestiaires, n’a pu empêcher la défaite des siens. Le portier parisien n’est pas non plus épargné au sein des colonnes d’Eurosport Italie. Il récolte la même notation, notamment du fait de son erreur d’appréciation sur le but de David Alaba. Pour sa part, Marco Verratti obtient la note de 5 : « Il a essayé d’allumer la lumière, il y est parvenu par moment. Néanmoins, ce ballon perdu menant à l’ouverture du score autrichienne pèse énormément« , peut-on notamment lire.

Pour sa part, Tuttosport, qui lui délivre la note de 4/10, n’hésite pas à employer le terme « catastrophique » afin de décrire la prestation de Marco Verratti. Pour le média turinois, le milieu de terrain rouge et bleu, qui devait mener le jeu des siens, s’est montré trop imprécis et surtout bien trop nerveux ». La donne reste identique pour Gianluigi Donnarumma (5.5) : les deux arrêts « miraculeux » ne rattrapent pas cette « boulette » devant David Alaba. Les appréciations des autres médias italiens, tels que la Gazzetta dello Sport ou le Corriere dello Sport, ne sont pas vraiment plus fameuses… Une rencontre à oublier en somme pour les deux joueurs du PSG.