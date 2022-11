Messi et sa dernière chance de remporter la Coupe du Monde

Ce mardi, l’Argentine fait son entrée en lice au sein de la Coupe du Monde. Et à la veille de cette rencontre face à l’Arabi-Saoudite, coup d’envoi à partir de 11h00, Lionel Messi s’est présenté en conférence de presse.

Après le succès de l’Équateur ce dimanche soir face au Qatar lors du match d’ouverture, l’Angleterre, au sein du groupe B, a atomisé l’Iran sur le score fleuve de 6-2. À partir de 17h00, Ce sont le Sénégal et les Pays-Bas qui se feront face. Pour sa part, l’Argentine lancera sa Coupe du Monde ce mardi face à la modeste équipe d’Arabi Saoudite. De quoi entrer de plein pied au sein de ce tournoi tant attendu pour un certain Lionel Messi. Car oui, âgé aujourd’hui de 35 ans, l’attaquant du PSG a, devant lui, sa dernière chance de soulever ce trophée tant convoité.

Lionel Messi rassure

D’ailleurs, Lionel Messi s’est présenté devant la presse ce lundi à la veille de la rencontre opposant les siens à l’Arabi-Saoudite. À cette occasion, ce dernier en a profité pour confirmer que ce mondial sera son dernier. De quoi tourner une sacrée page du football moderne : « C’est la dernière fois que je participe à la Coupe du Monde. C’est donc notre dernière chance de réaliser mon rêve. De réaliser ce rêve que nous avons tous »

Et dans l’optique de réaliser son rêve, Lionel Messi a expliqué qu’il se sentait dans de très bonnes dispositions physiques et mentales : « Je me sens très bien, que ce soit physiquement ou mentalement. Je pense que j’arrive ici en bonne forme.. Je suis très bien. » Une confirmation qui tombe à pic. Car oui, au cours des derniers jours, la presse argentine expliquait qu’un doute subsistait quant à son état physique après qu’il ait manqué l’un des entraînements collectifs de la sélection. Lionel Messi l’affirme toutefois, il n’y avait rien d’alarmant : » Il n’y a rien de tel. C’était simplement une petite précaution. Il n’y a rien d’exceptionnel. »

Le capitaine argentin est donc fin prêt. De très bon augure en somme, que ce soit pour ses supporters ou le spectacle de manière plus générale.