L’Argentine lancera sa Coupe du Monde ce mardi 22 novembre à partir de 11h00 face à l’Arabi-Saoudite. Un tournoi qui génère énormément d’espérance côté argentin.

Avant l’entame de ce mondial, plusieurs favoris sortent logiquement du lot. Parmi ceux-ci, on peut notamment citer le Brésil, la France ou encore l’Argentine. Trois sélections portées par les vedettes du PSG, à savoir Neymar, Kylian Mbappéet Lionel Messi. En ce qui concerne ce dernier, cela sera son ultime mondial, lui qui a aujourd’hui 35 printemps. Pour OLé, la légende albicéleste, Gabriel Batistuta, s’est exprimé sur la Pulga.

Un capitaine qui a faim de titres

Forcément, après les quatre derniers mois délivrés avec le PSG, Lionel Messi est attendu au tournant. Même sans cela, il se place de toute façon comme l’une des attractions de cette Coupe du Monde. Après la Copa America glanée en 2021 face au Brésil, il ne manque plus que ce titre suprême au génial gaucher afin de conclure une carrière des plus ahurissantes. Ce lundi, Batistuta a d’ailleurs eu des mots très élogieux envers Lionel Messi dans les colonnes de Olé. Un véritable meneur d’homme selon lui : « Je le sens bien. Il n’a pas commencé dans ce rôle de capitaine. Mais aujourd’hui, il montre des choses. C’est ce qu’on aime en Argentine. Je pense qu’il a toujours eu ça en lui. Maintenant, il montre ce que nous voulons voir. Le fait d’avoir remporté la Copa America l’a soulagé. C’était une très grande pression. (…) Il a longtemps cherché ce titre. Désormais, il veut en décrocher un autre. Il en veut plus. »