En pleine préparation pour la réception du Stade Rennais ce dimanche, le PSG devra une nouvelle fois composer avec une défense amoindrie et sans son capitaine Marquinhos.

Avec les éliminations précoces en Coupe de France et Ligue des champions, la fin de saison du PSG sera seulement rythmée par les matches de Ligue 1. Et avec une belle avance de 10 unités sur le poursuivant, l’Olympique de Marseille, un 11e titre de champion tend les bras aux Rouge & Bleu. Mais pour le prochain match face au Stade Rennais ce dimanche (17h05 sur Canal Plus Sport 360), dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1, Christophe Galtier devrait une nouvelle fois se passer de quelques éléments dans le secteur défensif.

Vers des forfaits de Marquinhos, Hakimi et Mukiele face à Rennes

En effet, L’Equipe confirme qu’Achraf Hakimi (douleurs à une cuisse) et Nordi Mukiele (cuisse) n’ont pas pris part à l’entraînement collectif ce mercredi. Le latéral marocain est resté en salle pour soigner sa cuisse douloureuse. Concernant Marquinhos, il n’a pas non plus participé à la séance avec ses partenaires au Camp des Loges. Mais, le capitaine du PSG, qui souffre d’une lésion d’insertion des muscles abdominaux, a repris en individuel, comme le rapporte le quotidien sportif. Son retour à l’entraînement collectif est attendu pour le début de semaine prochaine. Et selon toute logique, son forfait est acté pour la réception du Stade Rennais ce dimanche, « tout comme Mukiele et très probablement Hakimi », conclut L’E.

Comme face au Stade Brestois, les Rouge & Bleu pourront seulement compter sur Sergio Ramos, Danilo Pereira et El Chadaille Bitshiabu pour la charnière centrale. Pour rappel, Presnel Kimpembe (tendon d’Achille) et Neymar Jr (cheville) sont indisponibles jusqu’à la fin de la saison.