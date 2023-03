Revue de Presse PSG : Titis, centre de formation…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 16 mars 2023. Le club parisien a changé sa politique avec son centre de formation depuis l’arrivée de Luca Cattani, immersion dans la journée des Titis.

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le changement de stratégie du PSG avec son centre de formation depuis la nomination de Luca Cattani. Même si cela ne constitue pas une grosse révolution, il n’y a plus de rupture avec les jeunes du club. Autour du directeur football Academy intronisé début janvier, Luca Cattani, et son adjoint Yohan Cabaye, le Paris Saint-Germain « a décidé de changer sa stratégie au sujet des joueurs qu’il forme. Fini l’époque, très récente, où la politique était de faire signer professionnel un maximum de jeunes afin d’éviter de les voir filer vers la concurrence et exploser au plus haut niveau ailleurs. » L’Italien a bien observé et analysé la situation. L’ancien dirigeant du Spartak Moscou a notamment été abérré par le situation des gardiens. Le club parisien disposait de 12 joueurs sous contrat professionnel ou stagiaire dans ce secteur pour seulement deux équipes (l’équipe pro et les U19). « Il a donc fallu exfiltrer ceux sur lesquels le club ne comptait pas et, compte tenu des rémunérations de certains, ce ne fut pas facile », précise L’E.

Avec l’obligation de donner un bail de trois saisons à un néo-Parisien qui sort du centre de formation, la nouvelle direction du PSG a décidé d’offrir un contrat professionnel seulement aux éléments pouvant intégrer l’équipe professionnelle. « Le plus dur n’est pas de monter en équipe première mais d’y rester. L’objectif prioritaire est donc de développer des joueurs pouvant aller en équipe première », dit-on au sein du club. Cette saison, El Chadaille Bitshiabu, Warren Zaïre-Emery et Ismaël Gharbi ont montré la voie. Leur parcours doivent servir d’exemple pour les promotions suivantes et notamment celui du milieu de terrain de 17 ans, qui entre régulièrement en jeu et fait partie de la rotation dans l’entrejeu de l’équipe de Christophe Galtier.

Cette nouvelle politique sur l’obtention du contrat professionnel pour les jeunes doit s’accompagner en parallèle de surclassement plus généralisé pour faire grandir les jeunes et les confronter à un niveau supérieur, « quitte à avoir des équipes moins compétitives en Youth League ou en Gambardella. » Mais tous les jeunes ne pourront pas connaître la même progression que Warren Zaïre-Emery, « une problématique que les dirigeants parisiens ont bien en tête » surtout depuis la suppression de l’équipe réserve. Cette nouvelle philosophie avec le centre de formation, qu’on pourrait résumer par « plus de qualité que de quantité » dépendra des promotions. « La génération, 2006 – celle d’Ethan Mbappé – et la 2008 s’annoncent prometteuses aussi bien en nombre qu’en talent. Le PSG espère y trouver les nouveaux Rabiot, Kimpembe ou Zaire-Emery », conclut L’Equipe.

De son côté, Le Parisien propose une plongée dans l’intimité et le quotidien des Titis à Saint-Germain-en-Laye. Les journées des U19 du PSG sont denses et rythmées par les études et les entraînements. Le moindre écart peut coûter cher et un comportement inapproprié à l’école peut priver un jeune d’un match, ce qui constitue la punition ultime. « De l’extérieur, on a tendance à penser que le sportif est plus important que tout, mais on veut créer des garçons équilibrés sur le terrain et en dehors. Ce qui se passe en classe se retranscrit très souvent dans les attitudes en match. Sportif, socio-educatif et scolaire. On attache une grande importance au respect du cadre de travail : le respect des professeurs, des horaires, des entraîneurs. On souhaite qu’ils montrent le meilleur visage », explique le directeur adjoint du centre de formation, Yohan Cabaye. En effet, ces pensionnaires ne sont pas seulement des étudiants mais également des représentants d’une institution. Même dans les dortoirs, les draps, oreillers et meubles sont aux couleurs du PSG.

Les pensionnaires sont deux par chambre, mais un seul membre a le droit à une chambre individuelle, Warren Zaïre-Emery. Quelques mètres séparent sa chambre du terrain d’entraînement des professionnels. L’emploi du temps du Titi de 17 ans a été adapté « afin qu’il puisse suivre l’intégralité de son programme scolaire tout en assumant les exigences liées à la cadence des pros », précise LP. Dans la même classe, le petit frère de Kylian Mbappé, Ethan, suit également des cours supplémentaires à la demande de sa famille. Certains parents accordent une grande importance aux études et demandent des cours supplémentaires. Depuis bientôt deux ans, « une permanence a été mise en place pour permettre aux familles qui le souhaitent de venir, au camp des Loges, échanger avec la direction et soulever d’éventuelles problématiques liées à la formation. »

Sur le site, une trentaine d’enseignants et enseignantes dispensent les cours et la plupart travaillent dans les lycées voisins. Seulement quatre ou cinq sont à temps plein au PSG. Les jeunes ont conscience qu’ils sont privilégiés et chouchoutés. « Le matin, tu viens au foot, tu vas t’entraîner, c’est une chance qu’il ne faut pas laisser passer. Au centre, on bâtit les fondations pour ces jeunes qui, une fois dehors, devront avoir les codes pour être autonome. Souvent, bien plus tôt que n’importe quel jeune au même âge », rappelle Yohan Cabaye.