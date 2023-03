Une année supplémentaire pour Ramos au PSG ?

En plus du recrutement estival 2023 et des retours de prêt à gérer, le PSG devra également trancher au sujet des joueurs en fin de contrat. Et l’avenir de Sergio Ramos pourrait s’écrire chez les Rouge & Bleu.

Les dirigeants du PSG devront prendre des décisions fortes dans les semaines à venir. Et pour travailler sur les contours de l’effectif de la saison 2023-2024, le board des Rouge & Bleu devra faire un choix sur les dossiers Lionel Messi et Sergio Ramos, en fin de contrat en juin prochain. Si l’avenir de La Pulga reste indécis ces dernières semaines, une tendance se dégage pour le futur de l’Espagnol. Malgré son âge avancé (il fêtera ses 37 ans le 30 mars), l’ancien capitaine du Real Madrid pourrait rempiler pour une saison supplémentaire, selon les informations du journaliste de Mundo Deportivo, Dani Gil.

Un salaire revu à la baisse

Comme rapporté récemment, Nasser al-Khelaïfi a été convaincu par le bon niveau affiché par Sergio Ramos en Ligue des champions. Même s’il n’y a pas encore de négociations avec le joueur, « le président apprécie ses performances en Europe et envisage de lui offrir une année supplémentaire de contrat. » L’Espagnol fait l’unanimité au sujet de son avenir. Toujours selon MD, le champion du Monde 2010 a gagné la confiance nécessaire pour continuer chez les Rouge & Bleu. De plus, la blessure longue durée de Presnel Kimpembe est aussi un paramètre à prendre en compte dans cette décision. Cependant, le joueur de bientôt 37 ans « comprend que les conditions pour rester au PSG seront différentes de celles qu’il a aujourd’hui. » Sergio Ramos a conscience qu’un renouvellement de contrat ne pourrait se faire qu’avec une réduction de salaire, lui qui toucherait actuellement 10M€ brut par an.

Le natif de Camas se voit toujours continuer à évoluer au haut niveau. Après une première saison marquée par les blessures, Sergio Ramos est devenu un homme cadre de Christophe Galtier avec 36 matches disputés toutes compétitions confondues. L’ex international espagnol s’est bien adapté à son environnement et sa famille se sent bien dans la capitale française. Il est notamment apprécié du vestiaire et est un homme important sur le terrain. De nombreux paramètres qui devraient pousser le PSG à lui offrir une saison supplémentaire, conclut MD.