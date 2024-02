Marquinhos fait son retour à l’entraînement

Il était sorti du terrain face au FC Nantes samedi dernier. Touché au tendon d’Achille, il y a du mieux pour Marquinhos qui a déjà effectué son retour à l’entraînement collectif.

Nuno Mendes : objectif Real Sociedad

Marquinhos n’avait pas pu participer à l’intégralité de l’entraînement collectif ce mercredi soir. Il en a profité pour terminer sa séance en salle. Le Parisien annonce que le défenseur brésilien a fait son retour dans le groupe ce jeudi. Après les exercices imposés par Luis Enrique et son staff, les joueurs terminent les séances par des oppositions. Mais Marquinhos n’y a pas participé. Il y a donc du mieux pour le joueur de 29 ans même s’il ne devrait pas prendre part à la rencontre face à Rennes ce dimanche. Comme pour Kylian Mbappé qui avait été conservé contre le LOSC, le staff parisien ne prendra aucun risque avec son défenseur.

À noter que Luis Enrique a tout de même pu compter sur la presque totalité de son groupe aujourd’hui, mis à part Milan Skriniar et Presnel Kimpembe. Nuno Mendes participe régulièrement aux entraînements collectifs et a pour objectif de fait son retour dans le groupe face à la Real Sociedad. Les progrès sont également positifs pour Milan Skriniar. Senny Mayulu, Yoram Zagué et Ethan Mbappé ont retrouvé le groupe professionnel après leur victoire contre Dunkerque ce mercredi.

