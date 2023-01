Le PSG se trouve actuellement à Doha dans le cadre du Qatar Winter Tour. Une tournée sur laquelle Marquinhos est revenue auprès de RMC.

Malgré la zone de turbulence que traverse actuellement le PSG, les joueurs rouge et bleu ont bien pris l’avion ce mardi direction le Qatar. Une obligation marketing programmée de longue date et qui avait été repoussée du fait de la pandémie liée au Covid-19. Au programme : entraînement ouvert aux médias, opérations de sponsoring et un match amicale en Arabie Saoudite, à Riyad, face aux meilleurs joueurs du championnat saoudien ce jeudi à 18h00 (beIN SPORTS 1)..

« Si on voit toujours les mauvaises choses on n’avance pas »

Interrogé par RMC, Marquinhos s’est exprimé sur cette tournée hivernale. Et le défenseur, qui se sait engagé, préfère prendre les choses du bon côté : « On peut garder le positif de cette tournée qu’on va faire. Si on regarde toujours les mauvaises choses, on n’avance pas. Il fallait le faire, c’est des obligations qu’on a comme joueurs professionnels. On est ensemble pendant la journée, on peut se parler, se dire ce qu’il faut faire pour les prochains matchs. ce sont ces bons côtés qu’on va garder. C’est bien aussi de changer un peu les habitudes. On s’entraîne toujours seuls au Camp des Loges, ici on a le public qui peut nous donner un peu d’énergie, de motivation. On a une deuxième partie de saison importante qui arrive, j’espère que cette tournée va nous booster pour ça. »