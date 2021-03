Pochettino : “On doit donner de l’importance au match de demain”

Ce samedi soir à 21h (France 2 et Eurosport 2), le Stade Brestois 29 et le PSG s’affronteront – au Stade Francis-Le Blé – à l’occasion des 16es de finale de la Coupe de France. Et à la veille de cette rencontre, l’entraîneur parisien, Mauricio Pochettino, s’est présenté en conférence de presse d’avant-match. Extraits choisis.

La relation particulière entre le PSG et la Coupe de France

Pochettino : “Je pense que la Coupe de France est une coupe importante où toutes les équipes jouent. La longévité de cette compétition avec toutes les équipes est assez spéciale. C’est toujours un plaisir de participer à cette compétition.”

Rico ou Navas face à Brest ? Florenzi dispo ?

Pochettino : “Nous déciderons de l’équipe demain. Florenzi ne fait pas partie du groupe qui se déplacera demain.”

Neymar peut-il être présent face au FC Barcelone ?

Pochettino : “Il ne sera pas dans le groupe demain face à Brest. On est contents de son évolution et on verra dans les jours à venir s’il peut faire partie du groupe face à Barcelone.”

Les difficultés de la prochaine trêve internationale en raison de la Covid-19

Pochettino : “C’est un sujet difficile à aborder en ce moment. C’est compliqué car c’est un sujet qui implique les fédérations, les gouvernements de chaque pays et la FIFA. C’est une relation difficile à gérer pour trouver des points en commun et un équilibre entre tous. On travaille pour trouver la meilleure solution et la plus équitable pour les clubs et fédérations. Dans ce moment de pandémie, c’est un facteur qui est déterminant pour les compétitions. C’est vrai qu’il faut protéger les joueurs et aussi trouver les moyens pour que les compétitions soient les plus équitables pour les fédérations et les clubs. Il faut aussi remarquer que les joueurs ont toujours été exposés depuis la Covid-19. Pas seulement les joueurs, mais aussi les staffs qui sont en relation avec eux et qui ont pris des risques. C’est pour cela que les fédérations doivent prendre les décisions les plus équitables pour protéger les joueurs. De toute façon, on connait la complexité de cette situation. Le club et nous, on se met à disposition des instances pour qu’ils puissent trouver la meilleure solution.”

Le match face à Barcelone déjà dans les têtes ?

Pochettino : “On doit donner de l’importance au match de demain en Coupe de France. Brest nous rendra forcément les choses difficiles. Notre concentration est pour le match de demain.”

L’avenir de Mbappé

Pochettino : “Nous avons une relation naturelle. Une relation de deux mois qui est très bonne. Le club et moi-même, nous voulons qu’il reste, c’est un joueur sur lequel on compte beaucoup. C’est une décision entre les deux parties, on espère qu’il pourra rester plusieurs années au PSG.”