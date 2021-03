Neymar en a marre des polémiques assure Pagliari

La vie de Neymar est dictée par le football et les polémiques depuis plusieurs années. Dernière en date, son hygiène de vie et ses lives tweets à 3 heures du matin du Big Brother brésilien. Des critiques qui énervent le Brésilien. Sur son compte Instagram, le Brésilien s’est offusqué que les journaux parlent plus de sa séance de questions réponses avec ses abonnés qu’il a animée dimanche dernier sur Instagram que de son professionnalisme dans sa rééducation après sa blessure contre Caen (10 février).

“J’ai vu beaucoup de sites de gossips qui ont repris les questions et réponses. C’est cool, tout le monde a rigolé, c’était marrant. Mais l’autre jour j’ai posté ici mon traitement dès mon réveil jusqu’à la fin de la journée. Moi je n’ai pas vu un seul site qui me donnait du crédit : Regardez comme il est professionnel, il prend soin de lui. Vous publiez seulement ce qui vend. Et ce qui vend c’est de mal parler d’autres personnes“, lance le Brésilien sur ses réseaux sociaux.

Isabela Pagliari, journaliste brésilienne proche de ses compatriotes du PSG, explique que le numéro 10 parisien en a marre des polémiques et qu’il veut reconquérir le public. “Après sa blessure, Neymar a fait attention à son alimentation, il a entamé une sorte de diète de cinq jours à base de plats végétariens, il a multiplié les exercices, s’est procuré un caisson hyperbare à son domicile, défend Pagliari pour Le Parisien. Il veut qu’on s’attarde sur ses performances sportives, et pas seulement à tout ce qui touche à l’extra-sportif. Il en a marre des polémiques. Il essaie de reconquérir le public, et c’est un process.”