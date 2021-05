Malgré la défaite ce soir en demi-finale retour, Marquinhos a une nouvelle fois été à la hauteur (noté 6 par la rédaction de CS). Il a même failli marquer un nouveau but mais sa tête s’est écrasée sur la barre transversale. À l’issue de la rencontre, le capitaine parisien a expliqué que son équipe avait tout donné pour tenter de se qualifier en finale de la Ligue des Champions.

“C’était un match où on a essayé de tout donner. On a bien débuté la partie, avec un pressing très haut, mais ça se joue sur des détails, ils ont tenu, bien défendu, et sur une action ils marquent le but du 1-0 qui nous met en difficulté. En deuxième période on a essayé de pousser aussi, et on prend un deuxième but qui nous tue vraiment. Il faut réfléchir aux choses que l’on doit vraiment améliorer. Cette saison on s’arrête en demie, regrette Marquinhos au micro de RMC Sport 1. Ce qu’il a manqué? Ce sont deux équipes qui avaient des stratégies différentes, City est une équipe qui sait très bien garder le ballon, nous, on a essayé d’être agressifs pour les empêcher de faire tourner ce ballon. Après ça s’est joué sur des petits détails, comme souvent dans les grands matches.“