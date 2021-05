Manchester City / PSG : les notes pour les joueurs parisiens

Il fallait au PSG faire un gros coup à l’Etihad Stadium pour rattraper le 2-1 concédé au Parc des Princes mercredi dernier et rejouer une finale de Ligue des champions. Ce ne fût pas le cas. Et pourtant, on conservera le sentiment que c’était possible. Mais il aura manqué d’efficacité dans les deux zones décisives (zéro tir cadré sur 14). Les fameux détails. Ce qui fait que le tableau d’affichage affiche un 2-0 à 22h55. Un score plié à la 69e minute avec l’exclusion d’Angel Di Maria. Voilà, l’aventure s’arrête là. Avec quelques regrets parce que Manchester City n’a pas plané sur cette rencontre. Il faudrait peut-être cloner Marquinhos pour avoir plusieurs modèles du Brésilien, exemplaire. On n’accablera pas certains joueurs. Inutile. Les visages étaient logiquement fermés après le match. Le PSG doit maintenant vite basculer sur les échéances nationales. Prochain rendez-vous dimanche à Rennes.

Les notes de Canal Supporters : Navas : 6 / Florenzi : 2 / Marquinhos : 6 / Kimpembe : 4 / Diallo : 3.5 / Herrera : 4 / Paredes : 4 / Verratti : 5 / Di Maria: 5 / Icardi : 3 / Neymar : 4