Pochettino : “Je suis déçu, parce qu’on méritait mieux”

Mauricio Pochettino, malgré la défaite de son équipe ce soir sur la pelouse de l’Etihad Stadium qui élimine le PSG en demi-finale de la Ligue des Champions, a tenu à pointer les bonnes choses de son équipe lors de cette double confrontation contre les Mancuniens.

“Si on analyse les deux matches, on a dominé une équipe très difficile à maîtriser. Vous avez besoin d’un petit pourcentage de chance pour marquer dans les moments clés, note l’entraîneur argentin au micro de RMC Sport 1. Je me sens fier et je félicite Manchester City. Je suis déçu, parce qu’on méritait mieux. Mais Manchester City a été plus clinique que nous. Ils ont marqué les buts qu’il fallait, on a joué le match qu’on voulait avec le plan voulu. C’est un peu décevant évidemment, car l’objectif était d’aller en finale. On doit être positif, c’est difficile après une élimination, vous devez avoir ce processus en tête, rester calme, analyser la situation… On est arrivés ici en ayant battu Barcelone et le Bayern. C’est dommage de ne pas arriver en finale mais, l’équipe n’a jamais abandonné, elle s’est battue jusqu’au bout. On a joué à dix contre onze aussi à l’aller et au retour pendant 35/40 minutes, c’est un gros désavantage. Ce n’était pas pour nous. On va y retourner en étant fort, le club et les joueurs seront prêts à gagner les matches qu’il reste. On sera prêt.“

Mauricio Pochettino a également les possibles insultes de l’arbitre envers certains joueurs parisiens. “C’est ce que disent les joueurs sur ce qu’il s’est passé sur le terrain. Mais on ne peut pas changer le résultat pour autant, on doit se concentrer sur le futur, préparer l’équipe pour gagner les derniers matches qu’il nous reste. On doit progresser mais la façon dont on a dominé ces deux matches doit donner de l’espoir pour le futur, évidemment les supporters sont déçus, nous aussi, mais on a tout donné vous savez. Vous pouvez perdre, mais toujours en donnant tout ce que vous avez, et je suis vraiment fier des joueurs parce qu’ils ont vraiment tout donné.”