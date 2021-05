Verratti : “Il y a de la déception, parce qu’on y croyait”

Le PSG est éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions après s’être incliné deux fois contre Manchester City (1-2/ 2-0). Au micro de RMC Sport 1, Marco Verratti a avoué être déçu de ne pas se qualifier pour la deuxième finale en deux ans de la Ligue des Champions mais a voulu noter le bon parcours parisien en C1 cette saison. “Bien sûr qu’il y a de la déception, parce qu’on y croyait. Jusqu’au carton rouge, on était dans le match. On a créé beaucoup d’occasions, on a joué beaucoup mieux qu’eux. On prend un but sur leur première action, comme à l’aller. On a lutté jusqu’à la fin, on a tout essayé. C’est comme ça, dans le football. On fait deux années dans le dernier carré, et c’est un bon parcours. Je suis désolé, mais on va réessayer jusqu’à la mort. Parler de la télé, c’est facile. C’est impossible d’être 90 minutes à attaquer et sans souffrir, il faut l’accepter. On a joué avec beaucoup de personnalité. Il faut y croire, ça arrivera un jour ou l’autre.“

Le milieu italien, comme son coéquipier Ander Herrera, a ensuite expliqué que l’arbitre avait insulté. “Moi aussi il m’a parfois dit fuck you. Si je dis fuck you, je prends dix matches. C’est sûr que je parle beaucoup avec l’arbitre, mais je ne dis jamais fuck you.“