Marquinhos restera bel et bien le capitaine du PSG en 2023-2024. un état de fait qui a été entériné ce jour lors d’un vote effectué par les joueurs eux-mêmes.

Le choix de Luis Enrique de placer Marquinhos sur le banc lors de la première journée de Ligue 1 face au FC Lorient (0-0) en a surpris plus d’un. Preuve d’une certaine forme de remise en question en interne, notamment du fait de ses copies rendues assez moyennes au cours des derniers mois. D’ailleurs, le coach ibère l’avait dit en conférence de presse : ce n’est pas lui qui doit désigner son capitaine mais les joueurs parisiens. Les principaux concernés en somme. Ce qui a finalement été chose faite.

À voir aussi : Un intérêt venu d’Arabie Saoudite pour Marquinhos ?

🚨 Le PSG a CLAIREMENT eu 2 visages face au TFC (1-1) grace aux entrées tonitruantes de Mbappé et Dembélé



🗣️ Mbappé x Dembélé : Un duo qui CHANGE TOUT ?! 🔥🇫🇷



Retour sur cette rencontre (avec la fameuse célébration de Mbappé 😅) ⤵️https://t.co/qEKNbJswMI pic.twitter.com/QmVsJ3VAci — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 20, 2023

Marquinhos poursuit avec le brassard, Mbappé parmi les vice-capitaines

Car oui, après un premier vote jugé non satisfaisant par certains dirigeants du club, une seconde session a eu lieu en ce mardi matin. Le nom de l’élément plébiscité n’avait alors pas encore fuité. Mais comme on pouvait assez largement s’en douter, c’est bel et bien Marquinhos qui sort vainqueur à l’unanimité, révèle L’Équipe. Le défenseur central, qui endosse cette responsabilité depuis trois ans maintenant, poursuivra donc avec l’étoffe au bras.

[MAJ] Après avoir avoir maintenu Marquinhos comme capitaine du PSG, le club parisien va aussi s’appuyer sur trois vice-capitaines. Et selon RMC Sport, Kylian Mbappé en fait partie malgré un avenir toujours aussi flou chez les Rouge & Bleu. « Luis Enrique veut pouvoir compter sur quatre capitaines en tout », rappelle le média sportif.