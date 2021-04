Serge Gnabry testé positif au Covid-19 (RMC)

Serge Gnabry, l’attaquant du Bayern Munich amené à remplacer Robert Lewandowski contre le PSG, était à la surprise générale absent de l’entraînement des Allemands ce mardi matin. En conférence de presse, son entraîneur – Hansi Flick – indiquait qu’il avait un mal de gorge et qu’il devrait être absent demain. Mais cela va plus loin que ça. En effet, selon les informations de RMC Sport, Gnabry a été testé positif au Covid-19 après un test antigénique. Il doit maintenant attendre son test PCR qui devrait confirmer sa contamination et donc son forfait pour le match contre le PSG demain soir. Si son PCR se relève bien positif, l’international allemand manquera aussi le match retour. Serge Gnabry avait déjà contracté le Covid en octobre dernier conclut le média sportif. Pour rappel, Marco Verratti et Alessandro Florenzi sont absents demain soir pour la même raison.