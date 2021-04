Flick : “Sans le ballon, on peut mettre beaucoup de pression sur l’adversaire”

Demain soir à l’Allianz Arena (21h sur RMC Sport 1), le PSG affrontera le FC Bayern, à l’occasion du quart de finale aller de Ligue des champions. Et à la veille de cette confrontation aller entre les deux formations, l’entraîneur bavarois, Hansi Flick, s’est présenté en conférence de presse. Il a notamment confirmé que Serge Gnabry était très incertain en raison d’un mal de gorge, dans des propos rapportés par RMC.

Les absents de dernières minutes

Flick : “Marc Roca s’est blessé et Serge Gnabry a mal à la gorge et ne devrait pas pouvoir jouer.”

La défense de son équipe

Flick : “Nous sommes plus compacts sur le terrain. Surtout la ligne défensive et les deux numéro 6 devant et les joueurs sur les ailes. Ils sont tous très compacts et essayent de fermer les espaces entre les lignes. Ce sera important demain et nous sommes focalisés là-dessus. Quand on a le ballon on agit très bien. Sans le ballon, on peut mettre beaucoup de pression sur l’adversaire.”

Les atouts du PSG

Flick : “Ils ont une défense stable, un bon gardien de but et bien sûr beaucoup de qualité à l’avant. Nous devons créer des espaces. Ce sont les objectifs que nous devons mettre en œuvre demain. Une revanche du PSG par rapport à la finale de la saison passée ? Je ne sais pas pour l’adversaire, mais, pour nous, cela n’a rien à voir. C’est un nouveau match, une nouvelle équipe et un nouvel entraîneur. Tout est différent à Paris. Nous voulons avancer en demi-finale et en finale. Nous devons pour cela être très concentrés. Voilà notre tâche.”

Le rôle de Choupo-Moting

Flick : “Oui ,je me sers des joueurs qui viennent des autres clubs pour avoir un échange et peut-être apprendre de nouvelles idées. Choupo est un joueur important pour nous. Comme remplaçant il n’a pas eu une période facile mais il a montré toute sa qualité face à Leipzig. Il est très important pour l’équipe car c’est un super mec. Il unit l’équipe et c’est pour cela aussi que nous sommes heureux de l’avoir avec nous.”