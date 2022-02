Très bien organisé en défense, le Stade Rennais a cru revenir du Parc des Princes avec un nul ce vendredi soir. Mais le PSG a réussi à s’imposer grâce à un but de Kylian Mbappé dans les dernières minutes du match (1-0). Martin Terrier regrette l’attitude de son équipe sur l’action qui a mené au but parisien.

« C’est très frustrant ce soir. On leur donne le but. On part à l’abordage à la 94e minute, c’est une faute professionnelle après le match que l’on a fait, peste l’attaquant rennais au micro de Prime Video. C’est vraiment dommage. On sait que venir jouer au Parc des Princes, c’est toujours difficile. On a la chance de tenir 90 minutes et sur un ballon anodin, on perd le ballon et derrière on se fait punir. On peut avoir des regrets ce soir. »