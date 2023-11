Martinez : « Kylian Mbappé est un exemple à suivre »

Emiliano Martinez avait fait polémique après la finale de la Coupe du monde, lorsqu’il était apparu avec une poupée à l’effigie de Kylian Mbappé. Presque un an après, il a encensé l’attaquant du PSG.

Lors de la cérémonie du Ballon d’Or, Emiliano Martinez a reçu le prix Yachine, récompensant le meilleur gardien de l’année. L’international argentin avait réalisé un superbe arrêt face à Randal Kolo Muani en finale de la Coupe du monde qui a permis à l’Albiceleste de rester dans le match et finalement s’imposer lors de la séance des tirs au but. Lors des célébrations du titre, il avait choqué avec des gestes déplacés, mais également avec des paroles peu sympathique envers Kylian Mbappé. Il avait aussi une poupée à l’effigie de l’attaquant du PSG. Presque un an après ces évènements, les choses semblent s’être un peu apaisée. Les deux joueurs auraient échangé quelques mots lors de la cérémonie du Ballon d’Or.

A voir aussi : Martinez dévoile les mots qu’il a dit à Mbappé à l’issue de la finale de Coupe du Monde

« Kylian Mbappé est phénoménal »

Pour France Football, le gardien d’Aston Villa a été questionné sur le numéro 7 du PSG. Et il s’est montré dithyrambique. « Ce n’est pas pour rien qu’il est considéré comme l’un des meilleurs du monde. J’ai beaucoup de respect pour lui en tant que joueur et en tant qu’homme. Kylian est un exemple à suivre. Il est phénoménal. Gagner une Coupe du monde, jouer la finale suivante, marquer un triplé… Tous les Français doivent être fiers d’avoir un joueur comme lui. Meilleur attaquant que j’ai affronté ? Oui, clairement. Quand Leo et Ronaldo seront en retraite, Kylian suivra le même chemin qu’eux. Il va gagner beaucoup de Ballons d’or. »