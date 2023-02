Emiliano Martinez sort pour la première fois du silence au sujet de Mbappé

Emiliano Martinez, gardien de la sélection argentine, s’est enfin exprimé après ses célébrations controversées à l’encontre de Kylian Mbappé.

C’était il y a quasiment deux mois jour pour jour. Après un parcours épique en coupe du monde, l l’équipe de France d’inclinée en finale contre l’Argentine au terme d’un match de légende qui s’est conclu aux tirs au but (3-3 ; 4-2). Lors de ce choc, un joueur aura particulièrement marqué les esprits : Kylian Mbappé. Auteur d’un triplé, en plus d’un penalty réussi au cours des TAB, le numéro 7 du PSG est passé tout prêt de rentrer dans la légende du football (si ce n’est pas déjà le cas). Un autre joueur s’est distingué après ce match, un certain Emiliano Martinez, devenu (par la suite) ennemi numéro un en France pour ses célébrations controversées. Deux mois plus tard, le portier argentin s’exprime pour la première fois dans les colonnes de France Football.

« Si on fait des chants sur lui, c’est parce que c’est un crack”

Interrogé sur son chant dans le vestiaire après le succès de son équipe (« Une minute de silence pour Mbappé, qui est mort »), Martinez s’est justifié en expliquant que c’était une forme de… respect à l’égard du joueur du Paris Saint-Germain:

“C’est un truc de vestiaire, ça n’aurait jamais dû sortir… confie ‘Dibu’ Martinez. Quand la France a battu l’Argentine en 2018, je me souviens qu’il y avait eu des chants sur Messi. Pareil, si une équipe bat le Brésil, elle va chanter à propos de Neymar. Je n’ai rien contre Mbappé, il n’y a rien de personnel. Je le respecte énormément. Si on fait des chants sur lui ou un joueur comme Neymar, c’est parce que ce sont des cracks.”

“Il (Mbappé) doit penser que c’est moi sa poupée !”

Dans la continuité de l’interview, le portier d’Aston Villa s’est aussi justifié sur ses gestes déplacés, toujours envers Mbappé, à son retour en Argentine avec une poupée représentant le joueur du PSG. À nouveau, le gardien de but de l’Albiceleste a surtout fait part de l’immense admiration qu’il pouvait avoir pour l’international français :

“Je vais vous dire ce qu’il s’est passé. Les gens nous balançaient plein de poupées le long de la route, on a dû en recevoir une centaine pendant le trajet. À ce moment-là, une poupée avec le visage de Mbappé est tombée à mes pieds, je l’ai ramassée car ça m’a fait rire, je l’ai prise dans mes bras deux secondes et je l’ai renvoyée, c’est tout. Comment pourrais-je me moquer de Mbappé ? Il m’a mis quatre buts (trois plus son tir au but) ? Quatre buts en finale… Il doit penser que c’est moi sa poupée ! Je le répète : j’éprouve énormément de respect pour Mbappé. Et je vais vous dire une chose : c’est le meilleur joueur français que j’ai vu.”

Alors, faute avouée et complètement pardonée ?!