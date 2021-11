Les Pays-Bas de Wijnaldum accrochés par le Monténégro

Alors que Kylian Mbappé brillait avec l’Equipe de France hier soir face au Kazakhstan (8-0), un autre Parisien était concerné par les qualifications à la Coupe du monde 2022 ce samedi soir. En effet, les Pays-Bas de Georginio Wijnaldum étaient confrontés au Monténégro. Leaders de leur groupe, les Néerlandais n’avaient pas encore validé leur ticket pour le Mondial 2022 et pouvaient le faire face aux Monténégrins, déjà éliminés pour la course à la qualification. Titulaire au milieu de terrain, Georginio Wijnaldum a vu son équipe prendre les devants grâce à un doublé de Memphis Depay, sur penalty (25e) et d’une madjer (54e). Dominateurs, les Oranges semblaient se diriger vers une victoire et une qualification, mais ils ont finalement craqué en fin de match avec des buts de Vukotic (82e) et Vujnovic (86e), pour un score final de 2-2. Avec ce nul, les Pays-Bas restent leaders du groupe avec deux points d’avance sur la Turquie et joueront une finale face à la Norvège mardi prochain.

Concernant Georginio Wijnaldum, il a disputé 67 minutes du match avant d’être remplacé par Teun Koopmeiners. À l’origine du deuxième but de Memphis Depay avec un décalage pour Denzel Dumfries, auteur de la passe décisive, le milieu parisien ne s’est pas montré à son avantage dans le milieu à trois de Louis van Gaal. Il a reçu une note de 4/10 de la part du quotidien Voetbal International, soit la plus mauvaise note avec Donyell Malen et Daley Blind. Dans le quotidien AD, le milieu parisien a reçu la note de 4,5/10. « Il était invisible, mais ce que le joueur du PSG ne manque jamais de faire, c’est de basculer et de réfléchir défensivement. Le joueur savait à l’avance qu’il ne jouerait qu’une heure en raison d’une maladie plus tôt dans la semaine. »

Après la rencontre, Georginio Wijnaldum est revenu sur la mauvaise performance de sa sélection. « Je pense que nous avons perdu beaucoup de ballons, et nous n’avons plus mis la pression, alors ils sont revenus. Les deuxièmes ballons étaient pour eux, ils ont donc marqué deux buts. Ma sortie ? Cela a été convenu à l’avance avec le coach. J’ai été malade pendant une journée. Normalement, vous avez besoin de quelques séances d’entraînement pour être à nouveau en pleine forme. »