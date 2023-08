Le PSG continue de scruter le marché pour se renforcer à de nombreux postes. Et un nouveau nom a fait son apparition : Matheus Nunes (Wolverhampton).

Le PSG est actuellement à la recherche d’un numéro 9 pour combler ses nombreuses lacunes dans le secteur offensif. Avec la mise à l’écart de Kylian Mbappé, seul Hugo Ekitike a les capacités d’évoluer à ce poste. Mais l’ancien Rémois est placé sur la liste des transferts. Si le poste de buteur occupe les esprits des décideurs parisiens depuis plusieurs semaines, d’autres joueurs sont également ciblés dans les autres secteurs de jeu et notamment au milieu de terrain. Et selon les dernières informations de L’Equipe, Luis Campos vise un joueur de Wolverhampton.

Matheus Nunes représenté par Jorge Mendes

En effet, le conseiller sportif du PSG a dans le viseur son compatriote, Matheus Nunes (24 ans), sous contrat avec les Wolves jusqu’en 2027. La valeur du joueur est estimée à 45M€ selon le site Transfermarkt. Le quotidien sportif ne donne pas plus d’indication sur cette nouvelle piste des Rouge & Bleu. Arrivé en provenance du Sporting CP l’été dernier contre 45M€ hors bonus, le milieu central, capable également d’évoluer un cran plus haut sur le terrain, s’est rapidement intégré dans le onze du club anglais (39 matches disputés toutes compétitions confondues pour 1 but et 1 passe décisive), malgré une mauvaise saison des Wolves conclue à la 13e de Premier League. Sans surprise, Matheus Nunes est représentant par l’agent Jorge Mendes, proche de Luis Campos et grandement impliqué dans de nombreux dossiers parisiens depuis l’arrivée du Portugais l’été dernier.

L’Equipe fait aussi le point sur le dossier Bradley Barcola. Également représenté par Jorge Mendes, le Lyonnais de 20 ans, sous contrat jusqu’en 2026, « a fait savoir aux dirigeants parisiens qu’il souhaitait rejoindre la capitale française. » Mais l’attaquant de l’Olympique Lyonnais n’ira pas au clash avec son club formateur.