Matthäus : “Dans les grands moments, Verratti sait se sublimer”

Placé un peu plus haut sur le terrain depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino, Marco Verratti semble épanoui par son nouveau rôle. Souvent railler pour son manque de statistiques individuelles, le petit Hibou – sous les ordres du technicien argentin – a déjà délivré quatre passes décisives en neuf matches. Pour Lauthar Matthäus, Marco Verratti est un joueur discret mais indispensable.

“Je suis souvent les matches du PSG et Verratti me fait penser à Toni Kroos : un joueur discret, mais indispensable. Il fait le lien entre la défense et l’attaque, ses qualités d’abattage sont énormes et son jeu de passes constitue sa grande force, que ce soit les passes courtes ou longues. C’est lui qui imprime le rythme de son équipe. Il sait aller vite, transmettre vite, félicite Matthäus dans France Football. Le fait que Mauricio Pochettino lui laisse autant de liberté dans l’entrejeu lui permet de mieux exploiter son potentiel. Sa prestation contre le Barca il y a trois semaines l’a confirmé : dans les grands moments, il sait se sublimer. Mais le problème, c’est que son corps le laisse rarement en paix. […] Si Verratti avait connu moins de pépins physiques, je suis convaincu qu’il aurait davantage marqué les esprits sur la scène internationale.“