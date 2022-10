Le CUP réagit après les incidents relatés par les supporters du PSG à Lisbonne

Le PSG s’est rendu sur la pelouse du SL Benfica ce mercredi soir en marge de la 3e journée de la Ligue des Champions. Une rencontre qui nous a offert une belle opposition entre deux équipes bien différentes dans leur approche du jeu et qui a finalement débouché sur un score nul de 1-1. Et pour cette partie, les supporters parisiens avaient fait le déplacement en nombre.

Des poursuites à venir

Ainsi, ils ont été 3250 fans rouge et bleu à Lisbonne, dont 1000 ultras. Un déplacement qui ne s’est toutefois pas déroulé sans heurts, bien au contraire. En effet, d’après plusieurs témoignages qui ne cessent, en plus, de s’accumuler, de nombreux supporters ont reçu un accueil des plus désagréables, un euphémisme. En cause forcément, les palpations réalisées par les autorités portugaises jugées indignes. Le PSG, qui a pris acte de ces évènements, prendra les mesures nécessaires en temps voulu. De son côté, le Collectif Ultras Paris a, lui aussi, souhaité réagir dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux.

« Nous sommes en relation avec la FSE et notre avocat, Cyril Dubois, pour donner une suite à ce comportement honteux lors de la palpation à Lisbonne. Nous restons à l’écoute de tous les supporters parisiens qui souhaitent dénoncer ou témoigner les faits », peut-on lire sur ce dit communiqué.