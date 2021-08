Matuidi : “Messi ? Je suis heureux pour le PSG !”

L‘arrivée de Lionel Messi au PSG a fait beaucoup d’heureux, à commencer par les supporters. Les Parisiens ont été au rendez-vous toute cette semaine pour montrer sa ferveur et essayer de l’apercevoir. Sur les réseaux sociaux, en France et dans le monde, tous les fans Rouge & Bleu ont exprimé leur joie. C’est le cas de Blaise Matuidi. Interrogé en conférence de presse avec son club de l’Inter Miami, l’ancien numéro 14 est extrêmement fier du recrutement de son équipe de coeur.

“L’arrivée de Messi au PSG ? Je suis un fan de Paris, je vais là-bas et j’ai passé beaucoup d’années au Paris Saint-Germain. Je suis heureux pour le club, je suis heureux pour la ville ! Je suis heureux pour le président (Nasser Al-Khelaifi) avec qui j’ai une bonne relation, pour Leonardo. C’est fantastique pour le club et j’espère qu’il sera en mesure de remporter la Ligue des Champions. C’est une équipe fantastique et je suis très heureux. En tant que fan, je suis très fier de ce qu’ils ont fait !”