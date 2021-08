Mbappé en lice pour le titre d’attaquant de la saison de Ligue des champions

Ce vendredi, l’UEFA a dévoilé les noms des joueurs en lice pour remporter une distinction individuelle suite à leurs performances durant la saison 2020-2021 de Ligue des champions. Ainsi, quatre prix seront décernés soit un pour chaque poste : gardien, défenseur, milieu et attaquant. Auteur d’un beau parcours en C1, le PSG avait été éliminé en demi-finales de la compétition face à Manchester City (1-4 en score cumulé).

Décisif à plusieurs reprises lors de cette campagne européenne, notamment face au FC Barcelone et le Bayern Munich, Kylian Mbappé est le seul Parisien présent pour remporter un titre individuel. L’attaquant des Rouge & Bleu sera en concurrence avec Erling Haaland (Borussia Dortmund) et Robert Lewandowski (Bayern Munich). Le numéro 7 parisien a été impliqué dans 11 buts en 10 rencontres européennes (8 réalisations et 3 passes décisives). Malgré ses prestations de haut vol, Keylor Navas ne figure pas parmi les trois prétendants pour le trophée de meilleur gardien et se situe juste derrière le trio Thibaut Courtois, Ederson et Edouard Mendy. Le capitaine du PSG – Marquinhos – se retrouve également au pied du podium. Victorieux de l’édition 2021 de Champions League, Chelsea place cinq joueurs de son effectif pour ces trophées. Les noms des gagnants seront révélés le 26 août prochain à Istanbul lors du tirage au sort de la phase de groupes de l’UEFA Champions League 2021-2022.

Sur son site internet, l’instance européenne a donné des précisions sur la sélection des joueurs. “Le jury était composé des entraîneurs des 32 clubs de la phase de groupes de l’UEFA Champions League 2020/21, ainsi que de 55 journalistes sélectionnés par le groupe European Sports Media (ESM), un de chaque association membre de l’UEFA. Les entraîneurs n’étaient pas autorisés à voter pour les joueurs de leurs propres équipes. Les membres du jury ont choisi leurs trois meilleurs joueurs par position, le premier recevant cinq points, le second trois et le troisième. Les trois joueurs qui ont obtenu le plus de points dans chaque catégorie ont constitué la liste finale.”

Les joueurs en lice pour les trophées 2020-2021 de Ligue des champions