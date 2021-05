Eduardo Camavinga veut rejoindre le PSG (RMC Sport)

Cet été, le PSG aura comme priorité de renforcer son milieu de terrain. Et dans cette optique, les dirigeants parisiens s’intéressent à plusieurs joueurs, dont Eduardo Camavinga. Le jeune milieu de terrain du Stade Rennais est dans le viseur des plus grands clubs mais selon les informations de RMC Sport, il aurait déjà fait son choix. Encore sous contrat jusqu’en juin 2022, Eduardo Camavinga ne souhaiterait pas prolonger son contrat et l’aurait fait savoir à ses dirigeants via ses conseillers. Et il aurait une préférence pour son avenir, rejoindre le PSG. Il estime que c’est le seul club en France qui peut lui permettre de continuer à progresser. Un souhait qui plairait au PSG puisque selon les informations de RMC Sport, Camavinga est l’une des priorités du PSG cet été. “Le dossier est d’ailleurs géré par le président parisien Nasser Al Khelaifi. Le président parisien a d’ailleurs contacté le président du Stade Rennais pour lui faire part officiellement de l’intérêt du club parisien cet été. Pour l’instant aucune offre n’a été formulée.” Le média sportif conclut en expliquant que Rennes demande 100 millions d’euros pour lâcher son joueur.