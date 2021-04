Mauro Icardi devrait manquer Saint-Etienne (LP)

Après sa qualification en demi-finales de la Ligue des Champions mardi soir, le PSG retrouve la Ligue 1 et sa passionnante course au titre avec la réception de Saint-Etienne dans le cadre de la 33e journée (dimanche, 13 heures). À quatre jours du match au Parc des Princes contre les Verts, Layvin Kurzawa et Mauro Icardi étaient présents à l’entraînement collectif comme le rapporte le Parisien. Le quotidien francilien indique que même s’il participe aux entraînements collectifs, le numéro 9 parisien ne devrait pas faire son retour contre Saint-Etienne. “Touché à la cuisse le 17 mars face à Lille, […]il pourrait bénéficier de quelques jours de travail supplémentaires” et retrouver le groupe pour le quart de finale de Coupe de France contre Angers mercredi. Sorti blessé contre le Bayern Munich, Abdou Diallo est forfait pour dimanche, tout comme Marquinhos. Le capitaine parisien semble “optimiste quant à son rétablissement et ne s’interdit pas de pouvoir défier City dès le match aller“, assure le quotidien francilien. Pour cette rencontre contre l’ASSE, Mauricio Pochettino devra se passer de Neymar, Leandro Paredes et Idrissa Gueye, suspendus. Les jeunes titis Nagera, Gharbi, Kamara et Saidani étaient également présents à l’entraînement.