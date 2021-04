Mauricio Pochettino est au PSG depuis le début du mois de janvier. Au sein des Rouge & Bleu, l’entraîneur argentin entraîne de très grands joueurs mais également deux superstars, Neymar et Kylian Mbappé. Dans une interview accordée à BT Sport, Pochettino a été interrogé sur la gestion de l’international français. Il s’est montré très élogieux envers son numéro 7.

“C’est très facile de travailler avec Kylian Mbappé. Il a 22 ans, mais il est très mature. Dans sa tête, il veut travailler, jouer et marquer des buts. C’est très facile de communiquer avec lui, son espagnol et son anglais sont fantastiques. Je peux parler avec lui en anglais, en espagnol et en français. C’est très facile de travailler avec lui, assure le coach parisien à Rio Ferdinand dans des propos relayés par Goal. Il est humble. C’est impossible de ne pas l’aimer. Sur le terrain, il est incroyable. C’est le joueur le plus facile à entraîner que j’ai eu durant les douze ans où j’ai entraîné.”

Dans une interview accordée à RMC Sport, l’ancien défenseur central est revenu sur les paroles de Joshua Kimmich à la veille du match retour entre le PSG et le Bayern Munich en quarts de finale retour de la Ligue des Champions. “Ce match sera différent (qu’à l’aller). Les circonstances sont complètement différentes. C’est un match retour, ça change tout. Nous nous souvenons de la confrontation face à Barcelone. Les matches aller et retour étaient différents. Nous nous attendons à un match très difficile parce que le Bayern Munich, selon moi, est la meilleure équipe du monde.“