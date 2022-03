Icardi : La tendance à un départ du PSG

Recruté à l’été 2019 par le PSG, Mauro Icardi pourrait quitter la capitale trois saisons plus tard. Arrivé de l’Inter après 6 saisons durant lesquelles il est devenu une référence à son poste sous les couleurs des Nerazzurri, Mauro Icardi se rapproche d’un départ de Paris selon nos confrères de RMC Sport. Ces derniers nous font savoir aujourd’hui, que la tendance à un départ de l’international argentin (8 sélections) est une position qu’adoptent le PSG, et le joueur. Après s’être attaché les services d’Icardi en prêt lors de la saison 2019-2020 (27 matchs / 17 buts TCC) pour une somme avoisinant les 10 millions d’euros, le club de la Capitale scelle définitivement le transfert d’El Aguila à l’issue de celle-ci contre 50 millions + 5 millions en bonus, le liant ainsi au club jusqu’en 2024.

Cette saison 2021-2022, Icardi compte 26 matchs pour seulement 4 buts toutes compétitions confondues. Un bilan qui, logiquement, fait naître des doutes dans les esprits du joueur et du PSG, et emmène donc la réflexion vers un départ, des deux côtés. Un départ qui se profilera selon les opportunités qui se présenteront comme nous le souligne RMC Sport, mais également des concessions qui seront faites de la part du PSG, et du clan du joueur.