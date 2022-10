AC Ajaccio / PSG – Ruiz et Verratti, un duo XXL en chiffres

Ce vendredi soir, le PSG et l’AC Ajaccio ouvraient la 12e journée de Ligue 1. Un match que les hommes de Christophe Galtier ont remporté sur le score fleuve de 0-3 en terrain hostile. Une copie finalement assez aboutie de la part des visiteurs, bien aidés par un duo rayonnant dans l’entrejeu.

Le Paris Saint-Germain est lancé dans un véritable marathon jusqu’au début de la Coupe du Monde, le 20 novembre prochain. En un mois tout pile, six rencontres sont ainsi au programme pour Marquinhos et ses coéquipiers. La première d’entre elles s’est donc parfaitement déroulée sur la pelouse ajaccienne. En l’absence de Neymar Jr, la doublette offensive Mbappé / Messi a fait le travail avec un doublé et une passe décisive pour le premier, un but et deux passes décisives pour le second. Mais outre ces deux joueurs, d’autres éléments ont également brillé. C’est notamment le cas de Fabian Ruiz et de Marco Verratti au milieu de terrain.

Fabian Ruiz, un joueur qui monte en puissance

En effet, depuis deux rencontres désormais, Christophe Galtier a décidé de changer de système tactique. Exit le 3-4-3 et place au 4-3-3. Une transition qui se passe plutôt bien pour l’heure. Un joueur profite d’ailleurs très largement de cette évolution en la personne de Fabian Ruiz. Face à Ajaccio, le milieu de terrain ibère a rendu une prestation très propre. Un état de fait confirmé par les statistiques du principal intéressé ce vendredi soir. Ainsi, comme mis en lumière par le compte Paris Stats Germain, l’ancien sévillan a touché la bagatelle de 118 ballons. Seul Marco Verratti fait mieux avec 138. À eux deux, ils ont donc touché 256 ballons. Prompt à faire circuler la sphère, Fabian Ruiz a effectué 102 passes, dont une passe clé, avec un total impressionnant de 96 passes réussies. Il a, en outre, pris sa chance à deux reprises, avec une tentative qui aurait bien pu faire mouche juste avant la pause. Le gaucher a également remporté 9 duels sur 12 et récupéré 11 fois la sphère. Des chiffres qui prouvent que celui-ci monte clairement en puissance, ce qui est de très bon augure dans l’instauration de ce milieu à trois têtes.

📊Les stats de Fabian Ruiz lors d'Ajaccio-PSG (0-3)

🏹2 tirs🥈non cadrés

👟118 ballons 🥈

🏐96 passes réussies sur 102 🥈

🔑1 passe clé

⛹️‍♂️1 dribble réussi sur 2 🥉

⚔️9 duels gagnés sur 12 🥈

🔍9 ballons perdus

🪃11 ballons récupérés 🥇

✂️4 tacles réussis sur 6 🥈

🏌️1 dégagement🥉 — Paris Stats Germain (@ParisStats) October 21, 2022

Pas en reste, Marco Verratti possède, lui aussi, des statistiques très intéressantes. Déjà, comme stipulé un peu plus haut, Il Gufetto a touché 138 ballons durant cette partie. Gros pourcentage de passes réussies pour lui, à l’image de son partenaire du milieu, avec un joli 105 sur 110. Au niveau des duels, l’international transalpin s’est imposé dans la majorité des cas avec 13 duels remportés sur 20. S’il a perdu 10 ballons, il en a tout de même récupéré 8. Pour le reste, il a réussi 100% de ses dribbles (2/2) et 8 tacles sur 12.