Le PSG s’est imposé facilement sur sa pelouse face au Stade Brestois pour sa première en 2022 au Parc des Princes (2-0). Les Parisiens ont réalisé un match solide dans le jeu et se sont créés énormément d’occasions. Après une première mi-temps équilibrée, les hommes de Mauricio Pochettino ont déroulé et auraient pu marquer beaucoup plus s’ils avaient été davantage efficaces ! Mais lors des premières 45 premières minutes, Kylian Mbappé a réussi à débloquer la situation grâce à un magnifique but qui commence à devenir « sa spéciale ».

Le Parisien a de nouveau fait parler de lui grâce à des chiffres exceptionnels. Celui qui est clairement le patron de l’attaque a une influence énorme dans cette équipe, puisque le PSG a remporté 40 matches disputés au Parc des Princes lorsque son joueur est buteur.

Aussi depuis le début de l’exercice 2021/2022, l’international français est impliqué sur 31 buts des 63 inscrits par son équipe toutes compétitions confondues. Ce chiffre représente 49,2% des réalisations du PSG. De plus avec 18 buts inscrits cette saison, Mbappé a marqué davantage que Leo Messi, Neymar Jr, Angel Di Maria et Mauro Icardi… tous additionnés !

Enfin l’ancien monégasque devient le 1er joueur à inscrire plus de 25 buts lors de 6 saisons consécutives depuis… Michel Platini en 1985 !