Mbappé botte en touche au moment d’évoquer son avenir

Kylian Mbappé arrive en fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG. Il ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Dans une interview accordée à Téléfoot, il n’a pas voulu évoquer son futur.

En mai 2022, alors qu’il arrivait en fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé avait finalement prolongé son contrat avec les Rouge & Bleu. Il avait signé un contrat de deux ans, avec une année supplémentaire en option. Cette dernière, seul lui pouvait la lever. L’été dernier, l’attaquant a fait savoir à ses dirigeants qu’il ne comptait pas la lever. Il a alors été écarté du groupe professionnel, étant invité soit à prolonger, soit à quitter le club pour ne pas partir libre dans un an. Après plusieurs semaines de conflit, les deux clans ont trouvé un accord sur une prime que ne touchera pas Mbappé et il a pu rejouer. Ce dimanche, il a donné une interview à Téléfoot. Questionné sur son avenir, il a préféré ne pas répondre.

« Il y aura le temps de parler de ça »

« Ce sont des choses dont je n’ai pas envie de parler, surtout que je l’ai déjà fait en juin et ça a pris une grosse partie de la sélection. C’est vraiment quelque chose dont je n’ai pas envie de parler. J’ai vraiment envie que l’on parle de la sélection nationale. On a de très bons résultats. J’ai envie que l’on parle plutôt de ça, plutôt que de moi sur quelque chose qui va se régler bien un jour, donc il y aura le temps de parler de ça. » Le meilleur buteur de l’histoire du PSG a aussi été questionné sur les critiques de Luis Enrique à son encontre après le match contre Reims, où il s’était offert un triplé. « J’ai des coéquipiers, des entraîneurs, qui me demandent toujours plus. Je suis très content qu’il y ait cette exigence autour de moi. Je veux continuer à progresser, aider mon équipe du mieux possible. Bien sûr, sur la feuille statistique, comme je l’ai dit déjà, je touche du bois, mais je pense que ce sera toujours le cas, j’aurais toujours des bonnes statistiques, mais c’est vraiment dans le jeu que j’ai envie d’aider mon équipe offensivement et défensivement aussi. Donc c’est l’objectif.«