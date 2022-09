Le PSG affronte ce soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1) le Maccabi Haïfa dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Double buteur contre la Juventus Turin, Kylian Mbappé voudra poursuivre sur sa lancée ce mercredi en Israël. Dans une pastille pour PSG TV, l’attaquant a déclaré sa flamme à la Ligue des Champions.

« Ce sont des soirées qui restent dans l’histoire »

« Tous les joueurs ils rêvent. Rêver c’est gratuit et tout le monde peut le faire. La Ligue des Champions, c’est la Ligue des Champions. C’est quelque chose d’incroyable de pouvoir fouler la pelouse. Vivre ces soirées-là, ce sont des soirées qui restent dans l’histoire, qui marque nos mémoires et celles des gens. C’est toujours un honneur de participer à cette compétition.«

PSG / Bayern 2017, Bruges / PSG 2019

Le numéro 7 du PSG qui s’est ensuite remémoré ses meilleurs souvenirs en Champions League avec le maillot Rouge & Bleu.

« PSG-Bayern en 2017. Je venais de digérer un transfert exorbitant à 18 ans. Premier match à domicile. J’étais dans mon élan monégasque. On avait réussi à jouer contre une grosse équipe. Gagner à domicile, à la maison, ça envoyait un message. On avait réussi vraiment à faire une belle prestation. Être ovationné par le Parc des Princes, c’est sûr que c’est spécial. C’était la meilleure façon de lancer mon aventure parisienne. Bruges-PSG 2019. La revanche, puisque je me rappelle que je débute sur le banc. J’étais vraiment rentré avec cet état d’esprit de vouloir être performant, montrer que j’avais ma place dans cette équipe même si je revenais de blessure et que j’étais à court de rythme. Je rentre et j’arrive à marquer un triplé en une vingtaine de minutes. Ce sont des images qui restent. J’ai encore le ballon à la maison.«

Son match contre Barcelone

L’attaquant du PSG a également évoqué son match XXL contre le FC Barcelone en 2021, avec un triplé à la clé.

« Barcelone-PSG 2021. Transformation. Je pense que cette nuit-là, je passe vraiment de très bon joueur à vraiment top, top joueur. Ce soir-là, j’arrive à mettre un triplé au Camp Nou, c’est sûr que c’est quelque chose de spécial et franchement, j’étais fier parce qu’il fallait jouer avec beaucoup de personnalité, comme je dis toujours. Dans les soirées de ligue des champions, on ne peut pas se cacher et ce soir-là, on ne s’était pas caché. J’ai eu la chance de jouer tous les matchs de la Ligue des Champions jusqu’à la finale. J’ai découvert toutes les émotions possibles. Ce serait spécial de gagner ici à Paris. Mais gagner la Ligue des Champions, c’est gagner la Ligue des Champions. Gagner la Ligue des Champions, où que tu sois, quoi que tu fasses c’est gagner la Ligue des Champions. Mais bien sûr que pour moi, la gagner à Paris, ce serait le top