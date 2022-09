Revue de Presse PSG : Maccabi Haïfa, Messi, Campos, défense…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 14 septembre 2022. Le match face au Maccabi Haïfa dans une chaude ambiance, le regain de forme de Lionel Messi depuis le début de la saison, la galaxie Luis Campos, les solutions en défense centrale suite à l’absence de Presnel Kimpembe et les onze probables.

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le match de Ligue des champions du PSG face au Maccabi Haïfa. Et après la victoire 2-1 face à la Juventus, les Rouge & Bleu espèrent retrouver leur puissance offensive d’août face au club israélien. Dans l’un des stades les plus chauds du pays, le club de la capitale devra revenir avec la victoire de son déplacement chez le leader du championnat d’Israël. Le club parisien voudra aussi oublier le mauvais souvenir de 1998 avec une élimination face au Maccabi Haïfa en 16es de finale de la Coupe des Vainqueurs de Coupe (2-3 à Haïfa, 1-1 à l’aller). Pour cela, Christophe Galtier devra composer sans Keylor Navas, Presnel Kimpembe et Renato Sanches. « Après deux matches moins aboutis (Juventus et Brest), le PSG doit aussi en profiter pour retrouver l’étincelle qui avait enflammé les pelouses en août (21 buts en 5 matches de Championnat). » Après être arrivés tard dans la nuit, les Parisiens devront également faire face à une température qui dépassera les 30°C et une atmosphère humide ce mercredi soir. Surtout, le PSG devra renouer avec la victoire à l’extérieur en Ligue des champions. En effet, le club de la capitale reste sur 5 matches sans succès en C1 loin de ses bases (2 nuls et 3 défaites).

L’Equipe fait également un focus sur Lionel Messi et son regain de forme cette saison avec déjà 4 buts et 7 passes décisives en 9 matches disputés. Surtout, le numéro 30 du PSG laisse une meilleure impression visuelle que lors de sa première saison avec le maillot parisien. Placé sur l’aile droite dans le 4-3-3 de Mauricio Pochettino, La Pulga était trop éloignée du jeu et sa participation était limitée. Puis Lionel Messi s’est peu à peu recentré dans l’axe du jeu, notamment depuis l’arrivée de Christophe Galtier. Mais son positionnement est plutôt évolutif, comme face à la Juventus Turin. « En première période, il évolue dans cette zone médiane entre l’axe et le couloir droit, et dans une position assez reculée. Sans s’interdire de se recentrer à la moindre opportunité. Après la pause, c’est flagrant : Messi s’installe dans l’axe, pour former un triangle avec Mbappé et Neymar. » Dans un premier temps, l’Argentin veut éviter la densité adverse en début de rencontre puis ensuite avec les organismes adverses épuisés, il en profite pour se rapprocher de ses deux compères d’attaque afin de mieux combiner. Face à la Juve, les trois joueurs se sont échangés la balle à 64 reprises (contre 45 en moyenne la saison passée en C1) en créant de nombreuses occasions.

Le système en 3-4-3 favorise aussi Lionel Messi où il arrive facilement à se démarquer à 20-25 mètres du but grâce à un excellent placement sur le terrain. Le joueur de 35 ans profite de sa relation technique avec Neymar et les deux milieux de terrain (Marco Verratti et Vitinha). De plus, être recentré dans l’axe lui permet de faire moins d’effort défensif permettant à son équipe d’être moins déséquilibrée. Depuis quelques saisons, l’international argentin occupe le rôle d’organisateur de jeu et devient plus passeur que buteur.

Le quotidien sportif nous apprend également que Lionel Messi a joué « un rôle de régulateur » lors du penaltygate entre Neymar Jr et Kylian Mbappé en début de saison. Avec la prolongation du Français, l’Argentin a rapidement compris qu’il ne faisait pas partie des tireurs prioritaires dans cet exercice et n’a pas contesté le choix du staff. « Proche de Neymar, il a avant tout essayé de calmer le jeu et de rapprocher les positions. » De plus, il entretient des relations fluides avec Luis Campos et Christophe Galtier. S’il regrette les départs de ses deux compatriotes, Leandro Paredes et Angel Di Maria, La Pulga ne règlera pas la question de son avenir avant la Coupe du monde 2022, alors que le club envisage une prolongation de son joueur, actuellement sous contrat jusqu’en juin 2023. « En attendant, il se dit pleinement impliqué dans le projet parisien, avec lequel il partage un ultime objectif, remporter la Ligue des champions. »

Enfin, L’Equipe revient sur le problème que rencontrera le PSG en défense centrale avec l’absence d’environ six semaines de Presnel Kimpembe (lésion aux ischios-jambier). Le Titi pourrait manquer les 9 prochains matches du PSG. Un forfait qui va modifier l’équilibre de l’animation défensive des Rouge & Bleu. Après avoir dépanné dans ce rôle à plusieurs reprises, Danilo Pereira est l’option numéro 1 du staff pour occuper le poste de défenseur central. Le Portugais montre surtout de vraies aptitudes dans les duels comme dans la lecture des situations de déséquilibre. Même s’il est considéré comme la doublure d’Achraf Hakimi, Nordi Mukiele a également de l’expérience dans une défense à trois. Si le passage à deux défenseurs centraux est une possibilité, cette option n’est pour l’instant pas privilégiée par Christophe Galtier. En effet, l’animation à trois axiaux a été travaillée depuis le début de saison, et repasser à quatre derrière « demanderait de nouveaux ajustements et ne permettrait pas aux Parisiens de progresser dans l’animation dans laquelle ils veulent s’inscrire. »

En conférence de presse, le coach parisien a également ouvert la possibilité d’intégrer un jeune en défense centrale. À ce jour, seul El Chadaille Bitshiabu répond à ce profil. Après un an avec le groupe professionnel, le Titi de 17 ans reste un talent à surveiller. Cet été, Angers s’était montré intéressé mais « la question de son avenir ne s’est pas posée lors du dernier mercato. » Luis Campos lui a fait savoir qu’il comptait sur lui dans la rotation. Si le dirigeant portugais optait plutôt pour une présence après le Mondial 2022, le PSG pourrait finalement avoir besoin plus tôt que prévu de son joueur formé au club. Avec l’échec du dossier Milan Skriniar, la question d’une nouvelle recrue libre de tout contrat ou un joker pouvait être envisagée. Mais pour Luis Campos, Milan Skriniar était l’unique option. Ainsi, il « souhaite pousser jusqu’en janvier en attendant de pouvoir relancer la piste prioritaire menant au défenseur de l’Inter Milan. »

XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Ramos, Marquinhos (c), Danilo – Mukiele, Verratti, Vitinha, Mendes – Messi, Mbappé, Neymar

De son côté, Le Parisien évoque aussi ce match de Ligue des champions face au Maccabi Haïfa. Les Rouge & Bleu feront face à un adversaire et un public qui attendent le retour de la C1 depuis 12 ans. Face au club israélien, le PSG doit confirmer son résultat obtenu contre la Juventus Turin. Dans une température estivale (30°C à Haïfa), le club de la capitale espère retrouver sa puissance offensive de l’été. Même si les champions de France réalisent un début de saison quasi parfait, il reste encore quelques améliorations à apporter, comme l’a rappelé Christophe Galtier en conférence de presse : « Sur l’animation offensive, on a quand même des statistiques assez élevées en terme de buts mais aussi en occasions créées. Il faut qu’on arrive à travailler sur différentes options sur la façon dont on doit garder l’équilibre et la manière dont on doit récupérer le ballon selon l’organisation et l’animation de l’équipe adverse. »

XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Danilo, Marquinhos (c), Ramos – Mukiele, Verratti, Ruiz, Mendes – Messi, Mbappé, Neymar

Le Parisien se concentre également sur la galaxie Luis Campos. Depuis le printemps, le dirigeant portugais intervient dans les dossiers du PSG (prolongation de Kylian Mbappé, nomination de Christophe Galtier, mercato moins bling-bling). Outre sa famille et quelques amis précieux, Luis Filipe Hipolito Reis Pedrosa Campos, de son nom complet, possède un ami de longue date connu dans le monde du football : José Mourinho. Les deux hommes se connaissent depuis 30 ans et le nom du technicien de l’AS Roma était même associé aux Rouge & Bleu dès les premières rumeurs d’une arrivée de Luis Campos au PSG. « Les deux hommes passent aujourd’hui des jours et des nuits à converser, avec en menu principal des discussions le football. »

La famille Mbappé a également une place importante. En effet, le dirigeant parisien et le clan Mbappé (Fayza Lamari et Wilfrid Mbappé) se connaissent depuis l’AS Monaco, soit depuis presque dix ans. Et entre les deux parties, une relation de confiance et de loyauté s’est installée immédiatement. « Le champion du monde écoute depuis neuf ans les conseils (parfois les reproches) de son mentor dans le football. Il partage également avec lui ses grandes décisions, ses choix de carrière », rapporte LP. Chez les Rouge & Bleu, Luis Campos a également une relation étroite avec Joao Sacramento (adjoint de Christophe Galtier) et Olivier Gagne (directeur adjoint du football professionnel au PSG). Ce dernier est notamment les yeux et les oreilles de Luis Campos lorsque le conseiller football n’est pas présent au Camp des Loges. Olivier Gagne s’occupe ainsi de l’intendance, de l’organisation de l’équipe première et écoute les joueurs avant de faire remonter les faits au dirigeant parisien.

Possédant un grand réseau, le dirigeant portugais travaille aussi avec les agents reconnus, comme Jorges Mendes. Ce dernier a notamment placé deux de ses joueurs au PSG cet été (Renato Sanches et Vitinha) et s’est également occupé de la signature du contrat professionnel de Warren Zaïre-Emery. Les deux hommes se connaissent depuis 25 ans. Pini Zahavi reste aussi un interlocuteur essentiel de Campos. Il représente notamment Neymar Jr et Robert Lewandowski. Proche Mino Raiola, décedé en avril dernier, le Portugais conserve de bonne relation avec le clan de l’agent. Mais il reste sur un échec lors du dossier Xavi Simons, piloté par Rafaela Pimenta, associée de Raiola depuis huit ans. En effet, ce transfert au PSV Eindhoven s’est fait dans le dos du dirigeant parisien. Même si ce dossier peut laisser des traces, les différentes parties travaillent déjà ensemble pour la prolongation de Marco Verratti.

Enfin au niveau des entraîneurs, Luis Campos entretient une bonne relation avec Christophe Galtier depuis leur expérience commune à Lille. Les deux hommes « se disent tout, tout le temps, le bon comme le mauvais, ce qui fâche et ce qui unit. » Ils travaillent ensemble dans le domaine sportif et se partagent les informations. « Aucune décision n’échappe à l’autre dans le quotidien du camp des Loges, une première dans l’ère QSI qui a multiplié les binômes sportifs conflictuels. »