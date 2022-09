Quel onze du PSG pour affronter le Maccabi Haifa ?

Après sa victoire face à la Juventus Turin (2-1) la semaine passée, le PSG retrouve déjà la Ligue des champions ce mercredi avec un déplacement sur la pelouse du Maccabi Haïfa (21h sur RMC Sport 1 et Canal Plus) à l’occasion de la 2e journée du groupe H. Et les Rouge & Bleu voudront revenir de leur voyage en Israël avec les trois points, en mettant ainsi fin à leur série de 5 matches sans victoire à l’extérieur en C1 (2 nuls et 3 défaites). Pour cela, Christophe Galtier devra composer sans Keylor Navas (dos), Presnel Kimpembe (ischios-jambier) et Renato Sanches (adducteurs). Ainsi, des modifications auront lieu dans le secteur défensif.

Hakimi remplacé par Mukiele ?

Sans surprise, Gigio Donnarumma prendra place dans les buts parisiens. En l’absence de Presnel Kimpembe, Danilo Pereira devrait accompagner Sergio Ramos et Marquinhos en défense centrale. Reste à savoir si le Portugais occupera plutôt le rôle d’axial droit ou gauche. Si le rôle de piston gauche sera occupé par Nuno Mendes, le coach parisien pourrait livrer une petite surprise sur le côté droit. En effet, selon L’Equipe et Le Parisien, Nordi Mukiele pourrait prendre la place d’Achraf Hakimi, afin de laisser au repos l’international marocain qui a enchaîné les rencontres ces dernières semaines. Au milieu de terrain, l’indispensable Marco Verratti sera aligné. Si son duo avec Vitinha pourrait être reconduit, l’option Fabian Ruiz est également évoqué par Le Parisien. Pour rappel, le Portugais de 22 ans avait été touché au genou face au FC Nantes (3-0) il y a dix jours. Enfin, le trio offensif, Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé est attendu.