À 23 ans, Kylian Mbappé fait partie des meilleurs joueurs du monde. L’attaquant du PSG a réalisé sa meilleure saison avec 39 buts et 21 passes décisives en 46 matches. L’international français possède plusieurs cordes à son arc avec ses associations ou bien encore sa BD sur sa jeunesse. Depuis cette semaine, l’ancien monégasque a ajouté une nouvelle casquette.

En effet, le numéro 7 du PSG a lancé une société de production à Los Angeles, Zebra Valley. Avec cette dernière, il a signé un partenariat avec l’agence de représentation américaine WME. C’est cette dernière qui a annoncé la nouvelle sur son compte twitter. Selon les informations de The Hollywood Reporter et Boardroom, Zebra Valley va financer des productions scénarisées et non-scénarisées ainsi que des formats animés autour du sport, de la culture, de la musique, des technologies et des jeux vidéo. Le cœur de cible sera la jeunesse, avec en filigrane la diversité et les cultures du monde entier.

WME Sports is proud to announce we have signed international soccer star, Kylian Mbappé, and his entertainment company, Zebra Valley.

Welcome to the family, @KMbappe! pic.twitter.com/JIp8thNYeo

— WME Sports (@WME_Sports) June 15, 2022