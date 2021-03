Mbappé, Diallo, extérieur… les chiffres avant OL / PSG

Ce soir (21 heures, Canal Plus) le PSG se déplace sur la pelouse de Lyon dans le cadre du choc de la 30e journée de Ligue 1. Une rencontre importante pour la course au titre. Ce sera la 102e confrontation entre les deux équipes (42 victoires, 28 matches nuls et 31 défaites), troisième équipe la plus affrontée par les Rouge & Bleu derrière Bordeaux (108) et Monaco (105). Lyon est aussi la deuxième équipe qui a encaissé le plus de buts contre le PSG avec 154 buts. Les Lyonnais sont devancés par Saint-Etienne (157). En termes de buteur, Kylian Mbappé pourrait devenir le meilleur buteur parisien face à des Lyonnais avec un neuvième but. Il égalerait Edinson Cavani (9 buts). Le numéro 7 parisien est le seul Parisien à avoir marqué un quadruplé à Lyon (5-0, le 7 octobre 2018 au Parc des Princes en championnat en 13 minutes). Il a aussi marqué un triplé contre les Lyonnais, le 4 mars 2020, en demi-finale de la Coupe de France (1-5).

Annoncé titulaire dans le couloir gauche, Abdou Diallo devrait jouer son 50e match sous le maillot parisien. De son côté, Layvin Kurzawa pourrait jouer son 150e match. Le PSG qui reste sur trois victoires et trois clean-sheets à l’extérieur en championnat (Marseille (0-2), Dijon (0-4) et Bordeaux (0-1). Le PSG qui a gardé sa cage inviolée neuf fois à l’extérieur en L1 (sur 14 matches). Enfin, Angel Di Maria pourrait atteindre la barre des 100 passes décisives avec le PSG et se rapprocher du record de Safet Susic (103 de 1982 à 1991).