Toko-Ekambi : “Ça reste le PSG, la plus grosse écurie du championnat”

La 30ème journée de Ligue 1 offre un choc important pour la course au titre entre l’Olympique Lyonnais et le PSG (ce soir à 21h sur Canal Plus). À égalité de points (60), les deux formations viseront la victoire pour conserver un espoir de titre dans ce sprint final (selon le résultat du LOSC face à Nîmes à 17h05). Avant ce match, l’attaquant lyonnais, Karl Toko-Ekambi, s’est penché sur cette grosse affiche du championnat, dans un entretien accordé à l’émission de TF1, Téléfoot.

“Ça reste le PSG, ça reste la plus grosse écurie du championnat avec de très gros joueurs devant, donc ça va être difficile. En tout cas nous, on va se donner à fond. On les a battus à l’aller (1-0, au Parc des Princes) donc on va faire le maximum ce soir. Ça ne sera pas forcément le tournant de la saison mais ça sera un plein d’énergie si on gagne ce match”, a exposé Karl Toko-Ekambi avant le choc de ce soir. “L’équipe la mieux armée pour la dernière ligne droite en Ligue 1 ? Je vais dire Lille parce qu’ils ont trois points d’avance. Ils sont donc forcément en avance pour l’instant, ils font une très bonne saison et ça fait un moment qu’ils sont premiers. Il faut qu’ils fassent attention car on arrive.”