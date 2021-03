Dupraz : “Le PSG inspire moins la peur chez les gros”

Le PSG joue ce soir un match crucial pour la course au titre avec le déplacement à Lyon. Les deux équipes sont à égalité (60 points) et pointent à trois points de Lille (qui reçoit cet après-midi (17h05) Nîmes). Pour Pascal Dupraz, les trois concurrents du PSG pour le titre ont l’effectif pour contrarier les Rouge & Bleu.

“Avec l’effectif que le PSG a, il peut régater dans toutes les compétitions. Ce sont des grands champions et les grands champions n’aiment pas perdre. Les Parisiens sont de la même enseigne que les grands champions. Ils ne font pas exprès de perdre deux fois contre Monaco. Monaco leur a été supérieur lors des deux matches. Monaco, Lyon et Lille ont l’effectif pour contrarier le PSG et ça c’est nouveau, assure Dupraz sur RMC. […]Les Parisiens ne sont pas à ce point repus de laisser filer des matches contre Monaco, Lille ou Lyon et contre l’OM non plus. Le championnat de France a élevé son niveau grâce aux effectifs de qualité que possède Monaco, Lille et Lyon. […]Le PSG inspire moins la peur chez les gros.“