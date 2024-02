Mbappé en 9, la meilleure solution pour Enrique selon Hoarau

Depuis deux mois, Kylian Mbappé joue au poste de numéro 9 au PSG. Pour Guillaume Hoarau, ce positionnement est un choix par défaut pour Luis Enrique.

Lors du match de phase de poules de la Ligue des champions contre Newcastle au Parc des Princes le 28 novembre dernier (1-1), Luis Enrique avait décidé de replacer Kylian Mbappé au poste de numéro 9 en cours de match. Depuis cette rencontre, où le numéro 7 du PSG avait égalisé sur penalty dans les dernières secondes du match, le coach espagnol a systématiquement aligné l’international français à ce poste, même s’il explique que Kylian Mbappé est libre de ses déplacements et peut aller partout sur le terrain. Ce positionnement est une réussite dans les statistiques pour l’attaquant, lui qui a marqué douze buts et délivré quatre passes décisives en dix rencontres. Mais dans le jeu, ce n’est pas toujours ça, même si sa complicité avec Bradley Barcola semble monter en puissance match après-match. Pour Guillaume Hoarau, ancien buteur du PSG (2008-janvier 2013, 166 matches, 56 buts, 16 passes décisives), si Mbappé est placé en pointe, c’est qu’il n’y a pas mieux dans l’effectif.

« Qu’il parte du côté ou qu’il parte de l’axe, il continue d’attaquer la profondeur »

« Si Kylian Mbappé joue en pointe, c’est tout simplement parce qu’il n’y a pas mieux dans l’effectif ! Alors, Luis Enrique ne va pas lui demander, en plus, de changer son jeu. Déjà qu’il y va sans broncher… Qu’il parte du côté ou qu’il parte de l’axe, il continue d’attaquer la profondeur. Quand je vois l’apport offensif d’Hakimi, je constate de toute façon que le jeu n’est plus le même, plus aussi stéréotypé qu’avant, lance l’ancien numéro 9 du PSG dans une interview accordée au Parisien. Il n’y a plus de centres systématiques comme par le passé. Là, tout le monde attaque la surface et peut se retrouver en position de marquer. »

« Dembélé est devenu le vrai dynamiteur de l’équipe »

L’ancien joueur du PSG estime que Kylian Mbappé trouve de plus en plus ses marques dans ce nouveau rôle. « Oui, bien sûr. Parce que c’est un joueur hors norme, capable d’évoluer à tous les postes de l’attaque. Mais aussi parce que Dembélé est devenu le vrai dynamiteur de l’équipe et que de l’autre côté, Barcola a trouvé son rythme et crée les déséquilibres sur le flanc gauche. Si ça n’avait pas été le cas, Kylian aurait retrouvé son côté. Mais je le répète, s’il occupe aujourd’hui ce rôle de numéro 9, c’est parce que Ramos et Kolo Muani n’ont pas su faire la différence. Il ne sera jamais un 9 à l’ancienne, mais il est néanmoins à un poste où il peut continuer à enfiler les buts ! »

A voir aussi : Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, autant d’adaptation ?

Guillaume Hoarau explique enfin que le meilleur buteur de l’histoire du PSG est amené à se recentrer dans le futur. « Plus le temps va passer, plus il va se réaxer. Avec l’âge, on va à l’essentiel et l’essentiel avec lui, c’est le but ! C’est peut-être le début d’une deuxième carrière pour lui dans ce rôle. »