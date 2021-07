Le PSG a commencé la préparation de la saison 2021-2022 le 5 juillet dernier. Une préparation sans une dizaine de joueurs, les internationaux ayant participé à l’Euro 2020 et la Copa America. Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé font partie de ces absents et comme le rapporte le Parisien, les deux devraient faire leur retour au Camp des Loges vendredi ou samedi prochain. En ce qui concerne les Brésiliens et les Argentins, ils devraient revenir début août.

Le quotidien francilien revient aussi sur le test positif d’Achraf Hakimi. L’international marocain doit observer un isolement de 10 jours. Il ne pourra reprendre l’entraînement qu’au début de la semaine du 26 juillet. “Mais la période de quarantaine pourrait être rallongée en cas d’apparition de symptômes dans les prochains jours.” Le Parisien qui explique que même s’il revient après ces 10 jours, il faudra juger de son état physique, qui peut être impacté par ce coronavirus. “Si Hakimi, qui n’était pas vacciné contre la maladie, devait déclarer forfait face au Losc, le PSG se retrouverait avec un problème à droite et plus largement dans tout le secteur défensif“, s’alarme le quotidien francilien.

Son remplaçant, Colin Dagba, n’a toujours pas repris l’entraînement après son entorse à la cheville avec les Bleuets le 31 mai dernier. Pochettino pourrait miser sur Thilo Kehrer à ce poste pour le Trophée des Champions, mais “cela voudrait dire qu’il se prive d’une solution en défense centrale“, Sergio Ramos n’ayant pas encore joué sous ses nouvelles couleurs, Marquinhos ou encore Presnel Kimpembe pourrait ne pas être apte pour ce match, sachant “Mauricio Pochettino a confié en marge du match contre Chambly qu’il n’entend pas précipiter le retour à la compétition de ses internationaux.” Il pourrait alors se pencher sur les jeunes Nathan Bitumazala à droite et El Chadaille Bitshiabu dans l’axe. Mais il ne sert à rien de s’alarmer. Attendons la fin de la quarantaine d’Hakimi avant d’élaborer la défense qui jouera contre Lille.