Ginaluigi Donnarumma sera le deuxième Gianluigi a joué pour le PSG après Gianluigi Buffon (2018-2019). Ce dernier est l’idole du premier. La légende italienne – qui joue encore à Parme à 43 ans – voit grand pour son compatriote. Il estime que le néo-parisien doit viser le Ballon d’Or. Pour rappel, un seul gardien a remporté la distinction, Lev Yachine en 1956.

“À mon avis, il peut certainement devenir un Ballon d’Or. Compte tenu de ses qualités et avec ce qu’il a montré, “Gigio” devrait viser le Ballon d’Or, lance Buffon pour Sky Italia. Vous parlez à quelqu’un à qui on a dit à 18 ans que vous pourriez être le deuxième meilleur gardien de l’histoire après Yachine. J’ai répondu : “Mais pourquoi le deuxième meilleur après Yachine ? Qui a dit que je ne pouvais pas être le plus fort ?”. Quand on est jeune, l’objectif doit être de ne pas être satisfait et de toujours viser le meilleur. Gigio doit absolument faire ça. “